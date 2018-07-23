На стратегической сессии по вопросам здравоохранения расскажут о повышении эффективности работы медучреждений

Работа площадки будет посвящена проекту «Бережливая поликлиника». «Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ государственной корпорации Росатом . Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. На стратегической сессии мы рассмотрим лучшие практики. Одна из основных задач проекта — создание доброжелательной атмосферы в учреждении, комфортности для населения и желания приходить туда и заниматься собственным здоровьем», — сообщил Наиль Нугманов.

Напомним, что первая стратегическая сессия «Комфортная среда: новое качество жизни» состоялась на прошлой неделе. На сессии были озвучены, в том числе, предложения по модернизации отрасли ЖКХ, которые войдут в стратегию развития Самарской области . Обсуждение ведется с привлечением чиновников, депутатов, бизнесменов и обычных граждан.

Для того, чтобы озвучить свои идеи по повышению качества жизни в регионе мог любой желающий, на сайте 63lider.ru создан специальный сервис. Инициатором такого формата работы — с привлечением горожан — выступил глава региона Дмитрий Азаров

"Мы должны выстроить единую, гармоничную целостную систему управления результатом. И эту работу делать без муниципалитетов, без всех жителей региона просто невозможно. Любая стратегия, разработанная чиновниками, не будет реализована, заведомо обречена на неудачу. Именно потому всем главам муниципальных образований, депутатам поставлена задача — максимально вовлечь людей. Русская пословица гласит: одна голова — хорошо, а две — лучше. Мы должны посоветоваться с людьми, выработать оптимальные решения", — отмечал ранее глава региона.