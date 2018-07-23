Власти Бельгии практически обнулили приток эмигрантов, заявили в Брюсселе

Как сообщило агентство Belga со ссылкой на данные, приведенные депутатами федерального парламента страны, если в 1996-2012 годах количество заявлений на натурализацию достигало 10 тысяч в год, то в 2017 году оно упало до 175, а в текущем году, по состоянию на сегодняшний день, насчитывает лишь 104 прошения, переданных на рассмотрение в парламентскую комиссию по натурализации.

Согласно иммиграционному законодательству, желающим стать гражданами Бельгии предписано быть резидентами королевства в течение не менее пяти лет, владеть на бытовом уровне одним из трех официальных языков (французский, нидерландский и немецкий), быть интегрированными в общество и иметь работу, приносящую регулярный заработок.