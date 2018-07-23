Москва стала мировым лидером в сфере комфортности социальной инфраструктуры

Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин со ссылкой на исследование компании PricewaterhouseCoopers (PwC) к Московскому урбанфоруму-2018 (МУФ).

Левкин рассказал, что Москву и еще 13 городов мира, среди которых Нью-Йорк , Париж, Шанхай , Лондон, Сан-Паулу Гонконг , Токио, Сеул Сингапур , Берлин, Барселона, Мехико Чикаго , сравнивали по трем показателям. Оценивалась удовлетворенность горожан качеством предоставляемых соцуслуг, их финансовая доступность, а также удаленность социальных объектов от жилых кварталов.

В Москве, по данным PwC, самые короткие расстояния от жилья до школ и самые лучшие показатели финансовой доступности разных социальных услуг. Среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, в то время как в других городах — 1,2 километра.

В 2016 году столица России вошла в рейтинг лучших городов мира. Тогда исследование также проводила компания PwC. Ключевыми показателями стали уровни политики, экономики, инфраструктуры, инноваций, культуры, досуга, еды, счастья, доступности цен и равномерности распределения доходов, безопасности, а также доступности государственного образования и здравоохранения.