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Выпускникам Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя вручили дипломы
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Выпускникам Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя вручили дипломы 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В субботу в торжественной обстановке в самом сердце столицы — на Красной площади — состоялся выпускной Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
В ней приняли участие Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, руководители подразделений центрального аппарата Министерства, представители ветеранских организаций.
Выпускники выстроились в шеренгу. В своем выступлении Владимир Колокольцев обратил внимание присутствующих, что выпуск проходит в год празднования 300-летия российской полиции. По словам Министра, современному поколению сотрудников правоохранительных органов необходимо осознать свою принадлежность к замечательному героическому профессиональному сообществу, гордиться этим и наследовать лучшие традиции, которыми были богаты и полиция Российской империи, и советская милиция.
В завершение Колокольцев поблагодарил родителей и близких выпускников за воспитание достойных сыновей и дочерей и пожелал молодым сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов.
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