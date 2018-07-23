Выпускникам Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя вручили дипломы

В субботу в торжественной обстановке в самом сердце столицы — на Красной площади — состоялся выпускной Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

В ней приняли участие Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев , руководители подразделений центрального аппарата Министерства, представители ветеранских организаций.

Выпускники выстроились в шеренгу. В своем выступлении Владимир Колокольцев обратил внимание присутствующих, что выпуск проходит в год празднования 300-летия российской полиции. По словам Министра, современному поколению сотрудников правоохранительных органов необходимо осознать свою принадлежность к замечательному героическому профессиональному сообществу, гордиться этим и наследовать лучшие традиции, которыми были богаты и полиция Российской империи, и советская милиция.

В завершение Колокольцев поблагодарил родителей и близких выпускников за воспитание достойных сыновей и дочерей и пожелал молодым сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов.