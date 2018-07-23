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МИД предупредил россиян о забастовках работников транспорта в Европе
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

МИД предупредил россиян о забастовках работников транспорта в Европе 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о намеченных на эту неделю забастовках работников транспорта в Европе и других акциях протеста по всему миру.
"Бельгия, Италия, Испания, Португалия — 25-26.07 забастовка членов экипажа авиакомпании Ryanair; задержки и отмена рейсов. Испания — 25-26.07 48-часовая забастовка таксистов в Барселоне", — сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Ведомство также предупреждает о запланированной на среду демонстрации в защиту прав женщин в центре чилийского Сантьяго и о намеченной на вторник демонстрации профсоюзов в Антананариву на Мадагаскаре.
Кроме того, МИД России отмечает, что на этой неделе будут повышены меры безопасности и ограничено движение в Йоханнесбурге в связи с проведением саммита БРИКС в ЮАР.
Также ожидается повышенный уровень метеоопасности в связи с жарой в американских штатах Аризона, Техас и Луизиана в четверг, отмечает ДСКЦ.
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