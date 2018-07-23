МИД предупредил россиян о забастовках работников транспорта в Европе

Бельгия, Италия, Испания, Португалия — 25-26.07 забастовка членов экипажа авиакомпании Ryanair; задержки и отмена рейсов. Испания — 25-26.07 48-часовая забастовка таксистов в Барселоне", — сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Ведомство также предупреждает о запланированной на среду демонстрации в защиту прав женщин в центре чилийского Сантьяго и о намеченной на вторник демонстрации профсоюзов в Антананариву на Мадагаскаре

ЮАР. Кроме того, МИД России отмечает, что на этой неделе будут повышены меры безопасности и ограничено движение в Йоханнесбурге в связи с проведением саммита БРИКС

Также ожидается повышенный уровень метеоопасности в связи с жарой в американских штатах Аризона, Техас и Луизиана в четверг, отмечает ДСКЦ.