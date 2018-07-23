МИД КНР: Пекин не стремится вести торговую войну с Вашингтоном

Китай призывает США найти разумное решение разногласиям в торговле между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга.

Он уточнил, что Пекин не стремится вести торговую войну с Вашингтоном. Соответствующее заявление он сделал, комментируя угрозы президента США Дональда Трапа обложить пошлинами весь импорт китайских товаров.

«Если говорить о всё более и более разжигаемой США торговой войне, то Китай не желает этой войны, но мы не боимся её и при необходимости будем вынуждены сражаться», — цитирует Гэн Шуана РИА «Новости» . По его словам, такая позиция уже была оглашена Китаем многократно.

Также он заявил, что «Китай не испугается угроз» — страна способна защитить законные интересы своего народа. «Китайская сторона советует США сохранять хладнокровие и пытаться разумно урегулировать существующие проблемы», — сказал официальный представитель МИД КНР.