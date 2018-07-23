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МИД КНР: Пекин не стремится вести торговую войну с Вашингтоном
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

МИД КНР: Пекин не стремится вести торговую войну с Вашингтоном 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Китай призывает США найти разумное решение разногласиям в торговле между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга.
Он уточнил, что Пекин не стремится вести торговую войну с Вашингтоном. Соответствующее заявление он сделал, комментируя угрозы президента США Дональда Трапа обложить пошлинами весь импорт китайских товаров.
«Если говорить о всё более и более разжигаемой США торговой войне, то Китай не желает этой войны, но мы не боимся её и при необходимости будем вынуждены сражаться», — цитирует Гэн Шуана РИА «Новости». По его словам, такая позиция уже была оглашена Китаем многократно.
Также он заявил, что «Китай не испугается угроз» — страна способна защитить законные интересы своего народа. «Китайская сторона советует США сохранять хладнокровие и пытаться разумно урегулировать существующие проблемы», — сказал официальный представитель МИД КНР.
В минувшую пятницу Дональд Трамп заявил, что готов ввести импортные пошлины на весь объём товаров из Китая, если возникнет такая необходимость. По его оценкам, их сумма составляет 500 миллиардов долларов.
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