Впервые установлена скорость движения нейтрино

Астрономы впервые установили, с какой скоростью движутся нейтрино — частицы с бесконечно малой массой.

Члены международной астрономической группы сравнили время прибытия частиц и вспышки света от галактики, которая находится в четырех миллионах световых лет от нашей планеты.

Как оказалось, разница между ними составляет всего одну миллиардную долю секунды, что опровергает теорию о том, что нейтрино перемещаются быстрее скорости света, но все же это близко к ней. Со скоростью почти в 300 тысяч метров в секунду движутся частицы света — фотоны.

Ранее детектор частиц OPERA зафиксировал движение нейтрино со скоростью выше скорости света. Это случилось в 2011 году, и теперь его показания будут пересмотрены.