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Впервые установлена скорость движения нейтрино
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Впервые установлена скорость движения нейтрино 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Астрономы впервые установили, с какой скоростью движутся нейтрино — частицы с бесконечно малой массой.
Члены международной астрономической группы сравнили время прибытия частиц и вспышки света от галактики, которая находится в четырех миллионах световых лет от нашей планеты.
Как оказалось, разница между ними составляет всего одну миллиардную долю секунды, что опровергает теорию о том, что нейтрино перемещаются быстрее скорости света, но все же это близко к ней. Со скоростью почти в 300 тысяч метров в секунду движутся частицы света — фотоны.
Ранее детектор частиц OPERA зафиксировал движение нейтрино со скоростью выше скорости света. Это случилось в 2011 году, и теперь его показания будут пересмотрены.
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