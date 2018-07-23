Систему онлайн-разрешения споров по вопросам защиты прав потребителей создадут в ЕЭК 

Данная инициатива была озвучена участниками Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по вопросам защиты прав потребителей на заседании 19 июля.
Система онлайн-разрешения споров сделает предложения в рамках электронной коммерции более привлекательными для потребителей, ведь они получат возможность оперативно решать все возникающие трудности.
«Институт медиации функционирует во всех странах Евразийского экономического союза, но пока эта система не переведена в цифровой формат. Создание пилотного проекта по онлайн-разрешению споров даст Союзу дополнительные преимущества, — подчеркнул директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Игорь Гаевский. — В начале этой работы нам предстоит объяснить бизнесу, зачем нужна такая система, и четко прописать порядок разрешения споров».
Представители стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддержали предложение. Планируется, что система онлайн-разрешения споров будет запущена на базе офиса управления цифровыми проектами Союза.
Кроме того, ЕЭК займется подготовкой рекомендаций по борьбе с фальсифицированными товарами на евразийском рынке. Сегодня в государствах Союза нет единого подхода не только к контролю за оборотом такой продукции, но и к определению фальсифицированных товаров. Представители сторон отметили необходимость вести совместную работу на наднациональном уровне, чтобы поставить заслон продукции, которая представляет угрозу для потребителей.
«Прежде чем приступить к выработке единых подходов в области контроля за производством и обращением пищевых продуктов, мы должны решить проблему с понятийным аппаратом, — отметил Игорь Гаевский. — Начнем с того, что проанализируем все наработки в странах Союза и предложим свои рекомендации».
На заседании также приняли решение об участии в работе консультативного комитета представителей Молдовы как государства-наблюдателя при Союзе и одобрили подготовленный Комиссией обзор деятельности общественных потребительских организаций государств ЕАЭС.
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