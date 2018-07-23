Систему онлайн-разрешения споров по вопросам защиты прав потребителей создадут в ЕЭК

Данная инициатива была озвучена участниками Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по вопросам защиты прав потребителей на заседании 19 июля.

Система онлайн-разрешения споров сделает предложения в рамках электронной коммерции более привлекательными для потребителей, ведь они получат возможность оперативно решать все возникающие трудности.

«Институт медиации функционирует во всех странах Евразийского экономического союза , но пока эта система не переведена в цифровой формат. Создание пилотного проекта по онлайн-разрешению споров даст Союзу дополнительные преимущества, — подчеркнул директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Игорь Гаевский. — В начале этой работы нам предстоит объяснить бизнесу, зачем нужна такая система, и четко прописать порядок разрешения споров».

Представители стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддержали предложение. Планируется, что система онлайн-разрешения споров будет запущена на базе офиса управления цифровыми проектами Союза.

Кроме того, ЕЭК займется подготовкой рекомендаций по борьбе с фальсифицированными товарами на евразийском рынке. Сегодня в государствах Союза нет единого подхода не только к контролю за оборотом такой продукции, но и к определению фальсифицированных товаров. Представители сторон отметили необходимость вести совместную работу на наднациональном уровне, чтобы поставить заслон продукции, которая представляет угрозу для потребителей.

«Прежде чем приступить к выработке единых подходов в области контроля за производством и обращением пищевых продуктов, мы должны решить проблему с понятийным аппаратом, — отметил Игорь Гаевский. — Начнем с того, что проанализируем все наработки в странах Союза и предложим свои рекомендации».

На заседании также приняли решение об участии в работе консультативного комитета представителей Молдовы как государства-наблюдателя при Союзе и одобрили подготовленный Комиссией обзор деятельности общественных потребительских организаций государств ЕАЭС.

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