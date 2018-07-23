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Глава Fiat-Chrysler попал в реанимацию
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
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Глава Fiat-Chrysler попал в реанимацию
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Серджио Маркионне более не является руководителем альянса Fiat-Chrysler. Он покинул свой пост из-за резкого ухудшения здоровья после перенесенной операции, причем ухудшение может продолжиться. Преемники Серджио уже назначены.
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