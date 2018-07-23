Глава Fiat-Chrysler попал в реанимацию

Серджио Маркионне более не является руководителем альянса Fiat-Chrysler. Он покинул свой пост из-за резкого ухудшения здоровья после перенесенной операции, причем ухудшение может продолжиться. Преемники Серджио уже назначены.