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В Нижнем Новгороде создана ассоциация финансистов
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В Нижнем Новгороде создана ассоциация финансистов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
19 июля состоялось первое расширенное заседание Нижегородской ассоциации финансистов (НАФ), созданной в 2018 году по инициативе руководства Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.
В Нижнем Новгороде более трёхсот крупнейших компаний и предприятий, но до настоящего времени не было профессионального сообщества финансистов. «Задача финансистов в любой организации — контролировать расходы и доходы, реализовывать инвестиционные проекты, заниматься планированием и бюджетированием, работать над оптимизацией и эффективностью. Находить ответы на эти общие вопросы, обсуждать „узкие места“ и проблемные вопросы теперь можно сообща, в рамках собственной ассоциации», — считает заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России Тимофей Письмеров.
Под эгидой ассоциации будут регулярно проводиться мероприятия, посвящённые актуальным темам, таким как: страхование, финансы, инвестиции. Темой первой встречи, собравшей более 60-ти нижегородских финансистов, стал обучающий семинар по теме «Комплаенс».
В ближайших планах НАФ — проведение ежегодного конкурса «Финансист года».
Организаторы надеются, что ассоциация позволит каждому финансисту стать успешнее на своей позиции, а нижегородским предприятиям — более финансово устойчивыми.
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