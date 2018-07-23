В Нижнем Новгороде создана ассоциация финансистов

19 июля состоялось первое расширенное заседание Нижегородской ассоциации финансистов (НАФ), созданной в 2018 году по инициативе руководства Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк

В Нижнем Новгороде более трёхсот крупнейших компаний и предприятий, но до настоящего времени не было профессионального сообщества финансистов. «Задача финансистов в любой организации — контролировать расходы и доходы, реализовывать инвестиционные проекты, заниматься планированием и бюджетированием, работать над оптимизацией и эффективностью. Находить ответы на эти общие вопросы, обсуждать „узкие места“ и проблемные вопросы теперь можно сообща, в рамках собственной ассоциации», — считает заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России Тимофей Письмеров

Под эгидой ассоциации будут регулярно проводиться мероприятия, посвящённые актуальным темам, таким как: страхование, финансы, инвестиции. Темой первой встречи, собравшей более 60-ти нижегородских финансистов, стал обучающий семинар по теме «Комплаенс».

В ближайших планах НАФ — проведение ежегодного конкурса «Финансист года».

Организаторы надеются, что ассоциация позволит каждому финансисту стать успешнее на своей позиции, а нижегородским предприятиям — более финансово устойчивыми.