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В Партизанске Приморского края полицейские и члены Общественного совета провели акцию «Стоп: мошенничество!»
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Партизанске Приморского края полицейские и члены Общественного совета провели акцию «Стоп: мошенничество!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С целью профилактики мошенничества сотрудники отдела МВД России по городу Партизанску при участии членов Общественного совета провели профилактическую акцию «Стоп: мошенничество!» в организациях и на улицах города.
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с автомобилистами и вручили им информационные листовки с рекомендациями о том, как не стать жертвой мошенников. Полицейские напомнили жителям города о необходимости соблюдения мер безопасности и разъяснили, почему нельзя передавать персональные сведения и данные банковских карт малознакомым людям.
На стендах предприятий, организаций и медучреждений, в местах массового пребывания граждан организаторы акции разместили информационные сообщения и профилактические листовки, предостерегающие граждан от действий мошенников.
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