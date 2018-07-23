В Партизанске Приморского края полицейские и члены Общественного совета провели акцию «Стоп: мошенничество!»

С целью профилактики мошенничества сотрудники отдела МВД России по городу Партизанску при участии членов Общественного совета провели профилактическую акцию «Стоп: мошенничество!» в организациях и на улицах города.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с автомобилистами и вручили им информационные листовки с рекомендациями о том, как не стать жертвой мошенников. Полицейские напомнили жителям города о необходимости соблюдения мер безопасности и разъяснили, почему нельзя передавать персональные сведения и данные банковских карт малознакомым людям.

На стендах предприятий, организаций и медучреждений, в местах массового пребывания граждан организаторы акции разместили информационные сообщения и профилактические листовки, предостерегающие граждан от действий мошенников.