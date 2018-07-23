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В Крыму правоохранители напоминают отдыхающим подросткам о мерах личной безопасности
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Крыму правоохранители напоминают отдыхающим подросткам о мерах личной безопасности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В летний курортный период лагеря и санатории Евпатории принимают множество туристов со всех уголков России. Теплое море и ласковое солнце закаляют ребят и взрослых и повышают их иммунитет. Очень важно, находясь на отдыхе, не забывать о мерах личной безопасности в различных жизненных ситуациях и не терять бдительность.
Именно с такой целью сотрудники ОМВД России по г. Евпатории и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым посетили детские санатории «Здравница» и «Дружба». Госавтоинспекторы и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних разъяснили ребятам основные правила поведения вблизи проезжей части, требования по использованию световозвращающих элементов на одежде, напомнили о правилах поведения в быту, принципах толерантного поведения, а также административной ответственности за основные нарушения несовершеннолетних.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым затронули не менее актуальные темы, связанные с действием запрещенных в РФ организаций в социальных сетях, а также рассказали об ответственности за анонимные звонки о минировании объектов. Выступления правоохранителей сопровождались социальными видеороликами.
Самые активные участники мероприятия получили от гостей световозвращающие значки. Их ношение на одежде, особенно у детей младшего возраста — это необходимость, которая диктуется сложной дорожной ситуацией и снижает риск гибели пешеходов на 70%.
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