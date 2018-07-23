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УФАС нашел нарушение у Республиканской больницы
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УФАС нашел нарушение у Республиканской больницы 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Республиканскую больницу могут оштрафовать за ограничение конкуренции.
Как сообщили в УФАС Карелии, Республиканская больница им. В. А. Баранова в июне объявила аукцион на поставку оборудования для проведения лечения варикозных вен методом эндовенозной лазерной коагуляции. Начальная цена контракта превысила миллион рублей.
На аукцион пожаловалась одна из компаний — там заявили, что документы составлены так, чтобы конкурс могла выиграть только одна фирма. Как указывалось в заявлении, на рынке есть несколько аппаратов, которые прошли проверки на предмет безопасности и имеют соответствующие регистрационные удостоверения.
УФАС поддержало заявителя, отметив, что составленная таким образом документация ограничивает конкуренцию. За утверждение документации об аукционе с нарушением требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере трех тысяч рублей, отметили в ведомстве.
Комиссия УФАС России выдала предписание об устранении нарушений, которое больница исполнила. Сейчас решается вопрос о привлечении заказчика к административной ответственности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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