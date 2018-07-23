Как «Эффективная губерния» повышает производительность труда

Фото Юлии ГОРШКОВОЙКак «Эффективная губерния» повышает производительность трудаНа прошедшем недавно в Екатеринбурге международном промышленном форуме «Иннопром-2018» Нижегородская область представила более 20 новых инновационных продуктов нижегородских предприятий. Один из самых интересных — проект «Эффективная губерния» — инициирован главой региона Глебом Никитиным . На сегодняшний день проекты по внедрению бережливых технологий уже запустили более двух десятков нижегородских промышленных предприятий.

Рабочий, класс!

На заводе «Энергопоток» подсчитали, что благодаря внедрению бережливых технологий производительность труда на предприятии вырастет в 1,5-2 раза, что приведёт к увеличению заработной платы сотрудников и поможет выделить средства на новый производственный корпус.

Как считает первый заместитель директора по производству акционерного общества «Энергопоток» Сергей Лебедев , бережливое производство проявляется уже в самом менталитете рабочих:

— Наша задача — воспитать рабочий класс, чтобы он берёг инструмент и оборудование как собственные. Включал правильный режим на станке, чтобы он не изнашивался раньше времени и не ломался. Для этого выявляем лодырей и нерадивых сотрудников. Это постоянный контроль, мониторинг, работа с людьми.

То же касается и отношения к самой работе. Изготовил брак — потратил металл и время — это убытки. Чтобы такого не было, постоянно повышаем квалификацию рабочих, — объясняет Сергей Лебедев. — Так что сокращение брака — тоже бережливое производство. Сами учим новых работников. Например, готовых операторов станков ЧПУ найти сложно, поэтому готовим их и смотрим, как человек относится к делу. Люди уже понимают, что все мы делаем одно дело, от этого зависят индивидуальные стимулирующие надбавки, премии.

Опытные работники на этом предприятии уже работают на двух станках ЧПУ. Для этого оборудование расставляется таким образом, чтобы оператор успевал обслуживать оба. — Цикл изготовления деталей у нас длительный, в две смены, — поясняет наш собеседник. — Сейчас у нас уже половина коллектива, а это человек пятнадцать, работает на двух станках. А другая половина стремится к этому.

И это не случайно. Ведь в этом случае зарплата повышается почти в два раза.

— Стратегия развития Нижегородской области — это основные направления социально-экономического развития. Одно из них — повышение производительности труда — можно достичь за счёт снижения затрат, — замечает Сергей Лебедев.

Когда запасы лишние

Внедрение бережливых технологий помогает предприятиям найти дополнительные средства и на развитие. Например, на заводе «Энергопоток» планируют построить на открытых площадках технопарка «Саров» новый корпус. Это позволит обеспечить доступ представителей зарубежных компаний на производство, что, в свою очередь, является обязательным условием для поставок на европейские и азиатские атомные станции.

— Пока мы не можем этого делать, так как завод расположен на территории ЗАТО Сарова , — констатирует наш собеседник. — Кроме того, будет расширен и ассортимент выпускаемой продукции: кроме запорной мы начнём производить и трубопроводную арматуру.

На заводе «Провенто» тоже рассчитали, как увеличить конкурентное преимущество за счёт снижения затрат.

— Есть 6-7 видов потерь, устранив которые, можно добиться очень хороших показателей, — подчёркивает маркетолог предприятия Александр Торгашев. — Это перепроизводство, лишние движения, излишняя транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожидания (например, из-за переналадки оборудования или не поставленного вовремя материала). Если, например, взять избыточную обработку, то надо сначала определиться, готов ли клиент за неё платить, иначе будут временные и финансовые потери.

На заводе посчитали транспортные потоки, в результате на 40% улучшился такой показатель, как «тонна на километр» — иными словами, на перемещение грузов стало затрачиваться почти вдвое меньше времени и сил.

Нижегородское предприятие «Провенто» стало одним из участников проекта «Эффективная губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности. По данным руководства предприятия, повышение производительности труда в результате бережливых технологий позволяет увеличить прибыль завода и повышать зарплаты сотрудников. Уже сейчас на предприятии средняя заработная плата выше средней по области.

«Провенто» в результате внедрения бережливых технологий получило возможность найти дополнительные средства и на развитие. На предприятии смогли выпустить продукцию, которая способна составить конкуренцию ведущим зарубежным лидерам в сфере IT-технологий.