Спасение увязнувшей в мокром песке собаки попало на видео

Ранним утром в понедельник, 23 июля, в Петербурге неподалеку от заправочной станции очевидцы услышали скуление собаки. Выяснилось, что животное погрузилось в мелкий мокрый песок по самую шею и не может самостоятельно выбраться.

Сотрудники МЧС , прибывшие на вызов, освободили бездомную дворнягу из песчаного плена. При этом настрадавшаяся собака, пока ее извлекали, умудрилась безболезненно укусить одного из своих спасителей, не травмируя его при этом: похоже, что животное таким способом потребовало быть аккуратнее.

Освободив собаку, спасатели совершили с ней небольшую фотосессию, а затем отпустили.