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Спасение увязнувшей в мокром песке собаки попало на видео
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Спасение увязнувшей в мокром песке собаки попало на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ранним утром в понедельник, 23 июля, в Петербурге неподалеку от заправочной станции очевидцы услышали скуление собаки. Выяснилось, что животное погрузилось в мелкий мокрый песок по самую шею и не может самостоятельно выбраться.
Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, освободили бездомную дворнягу из песчаного плена. При этом настрадавшаяся собака, пока ее извлекали, умудрилась безболезненно укусить одного из своих спасителей, не травмируя его при этом: похоже, что животное таким способом потребовало быть аккуратнее.
Освободив собаку, спасатели совершили с ней небольшую фотосессию, а затем отпустили.
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