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Неблагодарный пес искусал пожарных, спасших его из грязевой ловушки
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Неблагодарный пес искусал пожарных, спасших его из грязевой ловушки 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Петербурге работники заправочной станции на Дальневосточном проспекте услышали жалобное скуление, которое привело к ближайшей стройплощадке. Там они обнаружили молодую собаку, застрявшей в вязкой грязи. Без подручных инструментов они ничем не могли помочь животному, потому сразу же позвонили в службу спасения.
Когда пожарный наряд прибыл на место, то над землей торчала только голова бездомного пса. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы освободить бедолагу из ловушки. К тому же, перепуганный щенок сам мешал спасателям и даже пытался их укусить. Оказавшись на свободе, он поспешил к своим сородичам наблюдавшим за спасательной операции.
Ранее Пятый канал рассказывал, как перуанский болельщик спас дворнягу в Сочи и решил забрать ее домой:
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