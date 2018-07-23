Неблагодарный пес искусал пожарных, спасших его из грязевой ловушки

Петербурге работники заправочной станции на Дальневосточном проспекте услышали жалобное скуление, которое привело к ближайшей стройплощадке. Там они обнаружили молодую собаку, застрявшей в вязкой грязи. Без подручных инструментов они ничем не могли помочь животному, потому сразу же позвонили в службу спасения.

Когда пожарный наряд прибыл на место, то над землей торчала только голова бездомного пса. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы освободить бедолагу из ловушки. К тому же, перепуганный щенок сам мешал спасателям и даже пытался их укусить. Оказавшись на свободе, он поспешил к своим сородичам наблюдавшим за спасательной операции.