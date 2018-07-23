В Башкирии спасли шестерых заблудившихся в горах туристов

УФА , 23 июля. / ТАСС /. Спасатели вызволили шестерых туристов, которые путешествовали на автомобиле и заблудились при подъеме на гору в Белорецком районе Башкирии . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

"Накануне в 21:00 в республиканский центр обработки вызовов поступил звонок о том, что двое мужчин, две женщины и двое детей (14 и 17 лет) заблудились в Белорецком районе. Семья отправилась на прогулку в горы, они сбились с пути и застряли на проселочной дороге", — говорится в сообщении.