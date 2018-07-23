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Российская теннисистка Звонарева не смогла выйти во второй круг турнира в Москве
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Российская теннисистка Звонарева не смогла выйти во второй круг турнира в Москве 

Газета.Ru 27 минут назад
В матче первого круга Звонарева уступила эстонке Кайе Канепи со счетом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 59 минута. Россиянка выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из двух.
Соревнования проходят на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.
Moscow River Cup проводится впервые в истории. Призовой фонд турнира составляет $750 тысяч.
Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Москве.
Теннис. Москва (Россия). 1-й круг Вера Звонарева (Россия) — Кайя Канепи (Эстония) — 2:6, 2:6
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