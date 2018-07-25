Канепи проиграла 187-й ракетке мира во втором круге Moscow River Cup

Эстонская теннисистка Кайя Канепи, посеянная на турнире Moscow River Cup под восьмым номером не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв 187-й ракетке мира, представительнице Сербии Ольге Данилович (LL) со счётом 6:7 (3:7), 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Кайя 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.