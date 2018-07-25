Ещё
Канепи проиграла 187-й ракетке мира во втором круге Moscow River Cup
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канепи проиграла 187-й ракетке мира во втором круге Moscow River Cup 

Чемпионат.com 1 час назад
Эстонская теннисистка Кайя Канепи, посеянная на турнире Moscow River Cup под восьмым номером не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв 187-й ракетке мира, представительнице Сербии Ольге Данилович (LL) со счётом 6:7 (3:7), 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Кайя 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Москве Данилович поспорит с победительницей поединка Юлия Гёргес (Германия, 1) — Наталья Вихлянцева (Россия).
Чемпионат.com: последние новости
Трансфер Малкома в «Рому» сорвался из-за «Барселоны» 17-летний канадский форвард Дэвис перейдёт в «Баварию» за $ 13 млн Дьяченко снялась по ходу матча с Плипыч на старте турнира в Наньчане
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма292
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку225
Заявление Лолиты грозит международным скандалом265
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина249
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение