У мужчин появится свой паспорт здоровья 

Если сегодня Россия занимает девятое место в мире по численности населения, то к 2050 году, по прогнозам ООН, из-за ухудшающейся демографической ситуации может опуститься на 18-ю строчку. Чтобы не допустить такой ситуации, в Минздраве разработали Концепцию репродуктивного здоровья мужчин. Какой она будет, эксперты рассказали в пресс-центре «Парламентской газеты».
Акцент на превентивную модель здравоохранения
По сценарию демографического развития страны на период до 2100 года суммарный коэффициент рождаемости в России должен превысить 2 — то есть у каждой женщины фертильного возраста должно быть как минимум двое, а лучше трое детей. «Тут логично встаёт вопрос репродуктивного здоровья населения, — отметил главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор ФГБУ „НИИ урологии“ ведомства Олег Аполихин. — Но если заболеваниями женской репродуктивной системы мы занимаемся активно, маммография и акушерский осмотр входят в первичный этап диспансеризации, то вопросы мужского здоровья у нас ушли на второй план».
Так, осмотр урологом предусмотрен только на втором этапе диспансеризации для мужчин в возрасте от 45 лет при повышенном уровне простатического специфического антигена. В этой связи в Минздраве намерены сделать акцент на профилактике мужских заболеваний: специалисты предлагают разработать федеральную целевую программу «Мужское здоровье и активное социальное долголетие».
«По инициативе Общероссийского народного фронта пилотные программы по мужскому здоровью уже начали работать в Воронежской, Липецкой, Калужской и Оренбургской областях, Алтайском крае и Чувашии», — рассказал Аполихин. Эти проекты нацелены не на развитие медтехнологий по лечению болезней, а на меры по их предотвращению — на первый план выведена превентивная модель здравоохранения.
«Это подразумевает в первую очередь пропаганду здорового образа жизни с использованием современных информационных технологий, формирование ответственного отношения к своему здоровью, активное выявление факторов риска болезней и их коррекции», — пояснил главный специалист по репродуктивному здоровью.
Распространение программы по всей территории страны поможет улучшить демографическую ситуацию, согласен зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. «Развитие профилактического направления сегодня не менее важно, чем высокотехнологичная помощь», — уверен депутат.
Тем более что реализация таких проектов хотя бы на начальных этапах не так затратна, подчеркнул первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. «Анкетирование, скрининг, просветительская работа — всё это обходится не так дорого. Напомню, что по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко при палате создан Совет по региональному здравоохранению — вопросы укрепления мужского здоровья станут темой обсуждения на ближайшем заседании», — добавил сенатор.
В регионах создадут центры мужского репродуктивного здоровья
Конкретные меры по улучшению мужского здоровья уже содержатся в разработанной Минздравом Концепции репродуктивного здоровья. «Мы предлагаем создание единой сети службы охраны мужского здоровья по следующей вертикали: головной федеральный центр; региональные центры мужского репродуктивного здоровья (один на субъект); муниципальные отделения (один на 20 тысяч мужского населения на базе амбулаторно-поликлинических учреждений), — пояснил Олег Аполихин. — Кроме того, предлагается создание специальности „андрология“ (направление медицины, которое занимается профилактикой, патогенезом и лечением расстройств в половой сфере у мужчин. — Прим. ред.) и разработка её профстандарта. Также мы намерены разработать и внедрить „паспорт“ здоровья мужчин и представить индивидуальные программы коррекции факторов риска болезней».
Чтобы у специалистов появилась статистика о состоянии здоровья российских мужчин, в Минздраве также предлагают вести репродуктивный регистр, в который врачи будут включать пациентов с репродуктивными нарушениями. «Кроме этого, документ содержит норму о разработке тарифов ОМС (обязательное медицинское страхование — Прим.ред.) на лечебно-диагностическую помощь при нарушениях репродуктивного здоровья, в том числе и при обследовании на наличие половых инфекций и при обследовании перед включением в программу ЭКО», — рассказал эксперт.
В целях профилактики специалисты также хотят выдавать молодожёнам при регистрации брака сертификаты на бесплатное обследование в центрах репродуктивного здоровья. «Это позволит будущим родителям вовремя лечить имеющиеся заболевания, что снизит риск возникновения бесплодия», — пояснил Аполихин. Все эти предложения могут вступить в силу уже в ближайшее время — сейчас Концепция репродуктивного здоровья представлена на рассмотрение министру здравоохранения Веронике Скворцовой.