У мужчин появится свой паспорт здоровья

Если сегодня Россия занимает девятое место в мире по численности населения, то к 2050 году, по прогнозам ООН , из-за ухудшающейся демографической ситуации может опуститься на 18-ю строчку. Чтобы не допустить такой ситуации, в Минздраве разработали Концепцию репродуктивного здоровья мужчин. Какой она будет, эксперты рассказали в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Акцент на превентивную модель здравоохранения

По сценарию демографического развития страны на период до 2100 года суммарный коэффициент рождаемости в России должен превысить 2 — то есть у каждой женщины фертильного возраста должно быть как минимум двое, а лучше трое детей. «Тут логично встаёт вопрос репродуктивного здоровья населения, — отметил главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор ФГБУ „НИИ урологии“ ведомства Олег Аполихин. — Но если заболеваниями женской репродуктивной системы мы занимаемся активно, маммография и акушерский осмотр входят в первичный этап диспансеризации, то вопросы мужского здоровья у нас ушли на второй план».

Так, осмотр урологом предусмотрен только на втором этапе диспансеризации для мужчин в возрасте от 45 лет при повышенном уровне простатического специфического антигена. В этой связи в Минздраве намерены сделать акцент на профилактике мужских заболеваний: специалисты предлагают разработать федеральную целевую программу «Мужское здоровье и активное социальное долголетие».

«По инициативе Общероссийского народного фронта пилотные программы по мужскому здоровью уже начали работать в Воронежской, Липецкой, Калужской и Оренбургской областях, Алтайском крае Чувашии », — рассказал Аполихин. Эти проекты нацелены не на развитие медтехнологий по лечению болезней, а на меры по их предотвращению — на первый план выведена превентивная модель здравоохранения.

«Это подразумевает в первую очередь пропаганду здорового образа жизни с использованием современных информационных технологий, формирование ответственного отношения к своему здоровью, активное выявление факторов риска болезней и их коррекции», — пояснил главный специалист по репродуктивному здоровью.

Распространение программы по всей территории страны поможет улучшить демографическую ситуацию, согласен зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин . «Развитие профилактического направления сегодня не менее важно, чем высокотехнологичная помощь», — уверен депутат.

Тем более что реализация таких проектов хотя бы на начальных этапах не так затратна, подчеркнул первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян . «Анкетирование, скрининг, просветительская работа — всё это обходится не так дорого. Напомню, что по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко при палате создан Совет по региональному здравоохранению — вопросы укрепления мужского здоровья станут темой обсуждения на ближайшем заседании», — добавил сенатор.

В регионах создадут центры мужского репродуктивного здоровья

Конкретные меры по улучшению мужского здоровья уже содержатся в разработанной Минздравом Концепции репродуктивного здоровья. «Мы предлагаем создание единой сети службы охраны мужского здоровья по следующей вертикали: головной федеральный центр; региональные центры мужского репродуктивного здоровья (один на субъект); муниципальные отделения (один на 20 тысяч мужского населения на базе амбулаторно-поликлинических учреждений), — пояснил Олег Аполихин. — Кроме того, предлагается создание специальности „андрология“ (направление медицины, которое занимается профилактикой, патогенезом и лечением расстройств в половой сфере у мужчин. — Прим. ред.) и разработка её профстандарта. Также мы намерены разработать и внедрить „паспорт“ здоровья мужчин и представить индивидуальные программы коррекции факторов риска болезней».

Чтобы у специалистов появилась статистика о состоянии здоровья российских мужчин, в Минздраве также предлагают вести репродуктивный регистр, в который врачи будут включать пациентов с репродуктивными нарушениями. «Кроме этого, документ содержит норму о разработке тарифов ОМС (обязательное медицинское страхование — Прим.ред.) на лечебно-диагностическую помощь при нарушениях репродуктивного здоровья, в том числе и при обследовании на наличие половых инфекций и при обследовании перед включением в программу ЭКО», — рассказал эксперт.