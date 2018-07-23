23 июля в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол, «Какой будет федеральная программа по улучшению мужского здоровья?»
В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится о повышении продолжительности жизни до 78 лет и увеличении суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.
Однако в настоящее время из-за неблагоприятной экологической обстановки, инфекций и несвоевременного вмешательства врачей около 4 миллионов молодых мужчин страдают бесплодием. Этот факт вызывает необходимость усиления системы оказания медицинской помощи по основным проблемным направлениям.
— Каковы последние данные о состоянии мужского здоровья в России и как это влияет на демографию?
— Какие методы лечения мужского бесплодия применяются сегодня?
— Какой будет федеральная программа по улучшению мужского здоровья?
К участию приглашены:
— заместитель Председателя комитета Госдумы по охране здоровья, Заслуженный врач РФ Николай Васильевич Говорин
— первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Николаевич Каграманян
— академик РАН, директор ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России Олег Иванович Аполихин
Приглашаются СМИ!
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