Какой будет федеральная программа по улучшению мужского здоровья?

23 июля в 12.00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет круглый стол, «Какой будет федеральная программа по улучшению мужского здоровья?»

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится о повышении продолжительности жизни до 78 лет и увеличении суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.

Однако в настоящее время из-за неблагоприятной экологической обстановки, инфекций и несвоевременного вмешательства врачей около 4 миллионов молодых мужчин страдают бесплодием. Этот факт вызывает необходимость усиления системы оказания медицинской помощи по основным проблемным направлениям.

— Каковы последние данные о состоянии мужского здоровья в России и как это влияет на демографию?

— Какие методы лечения мужского бесплодия применяются сегодня?

— Какой будет федеральная программа по улучшению мужского здоровья?

К участию приглашены:

Приглашаются СМИ!

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