Отдых в старинном замке: 10 бюджетных вариантов

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Многие из нас любят смотреть фильмы или читать книги, герои которых живут в старинных замках. Иногда мы и сами мечтаем пожить в замке, чтобы насладиться необыкновенной атмосферой и архитектурой. Это возможно не только для богачей, но и для людей, которые не привыкли к роскошному отдыху. Сегодня мы расскажем о замках, отдых в которых не отнимет у путешественников целого состояния, но при этом подарит незабываемые впечатления. 10. Schlosshotel M∎nchhausen, Германия Цена: $240 за ночьСтаринный замок, строительство которого началось более четырех сотен лет назад, превратился в пятизвездный отель. Именно здесь останавливаются те, кто ценит комфорт, оказавшись неподалеку от Ганновера. С 1688 г. семья фон Мюнхаузен считается полноправным владельцем роскошного замка, который вызывал интерес у многих выдающихся личностей прошлых лет. В 2004 году замок получил статус бутик-отеля. 9. Hotel Schloss Landsberg, Германия Цена: $160 за ночьНомера оснащены телевизором, ванной, душем, отдельным душем и ванной, мини-баром. Есть номера для некурящих. Гости, остановившиеся в отеле города Майнинген, могут насладиться большим выбором удобств, таких как круглосуточное обслуживание, магазины, лифт, бар, комната для переговоров и мероприятий, ресторан, обслуживание, бизнес-центр. Современный комфорт, объединенный с удобством, гарантирует удовлетворение гостей. Этот отель отличается сочетанием современного комфорта и традиций города Майнинген, что делает его особым местом пребывания. 8. Chateau D'Hassonville, Бельгия Цена: $169 за ночьУдобные гостиничные номера декорированы в всевозможных стилях. В числе удобств всех номеров и номеров-делюкс отдельный санузел с ванной. В отеле действует ресторан Le Grand Pavillon, известный высочайшим качеством блюд. Для вас готовит шеф-повар Лоран Асселен де Бовиль и его команда. К еде могут быть поданы вина из погреба. Замок предлагает воспользоваться разнообразными салонами, где гости будут иметь возможность отдохнуть или провести время у открытого камина. Помимо этого, можно посидеть на террасе или посетить отельный бар. 7. Lumley Castle, Великобритания

Фото:Geograph

Цена: $180 за ночьВ отеле Lumley Castle Hotel есть ресторан и бар в лобби отеля. Отель предлагает круглосуточное обслуживание номеров. В этом 4-звездном отеле имеется бизнес-центр и предлагается следующее: конференц-залы (для небольших групп), беспроводной доступ в Интернет в зонах общественного пользования. В этом отеле в городе Честер-ле-стрит имеется пространство для проведения встреч и конференций; предлагается также помощь в организации банкетов и конференц-залы. 6. Stonefield Castle Hotel, Великобритания

Фото:Geograph

Цена: $117 за ночьStonefield Castle Hotel (Тарберт) находится на берегу водоема. К услугам гостей терраса и сад, где можно отдохнуть и насладиться красивым видом, а также прочие услуги и удобства, в числе которых бесплатный беспроводной доступ в интернет. Этот отель также предоставляет такие услуги и удобства, как услуги по проведению бракосочетаний, камин в холле и место для пикника. 5. Carberry Tower, Эдинбург

Фото:carberrytower.com Цена: $179 за ночьЗагородный дом Carberry Tower Mansion and Estate расположен в историческом замке XV века времен королевы Шотландии Марии Стюарт в 12,8 км от центра Эдинбурга. Рядом растет живописный парк площадью 14,2 га. Номера величественного особняка Carberry Tower House оформлены в традиционном стиле с индивидуальными особенностями. В каждом номере есть рабочий стол и принадлежности для чая/кофе. Гости могут погулять по розарию и около пруда с лилиями, а также понаблюдать за дикими животными, свободно гуляющими по парку. 4. Crossbasket Castle, Глазго

Фото:Geograph

Цена: $400 за ночьОтель Crossbasket Castle расположен в городе Хай-Блантир. К услугам гостей сад, терраса, круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах отеля есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть сейф, а в некоторых — собственная ванная комната и шкаф. 3. Hazlewood Castle, Великобритания Цена: $139 за ночьHazlewood Castle находится в центральной части города Тадкастер и отличается удобным расположением, так как он находится недалеко от популярных достопримечательностей. Отель предлагает 32 номеров с индивидуальным декорированием. 2. The Castle at Taunton, Великобритания Цена: $340 за ночьThe Castle at Taunton располагается всего в нескольких минутах от основных достопримечательностей и объектов: County Cricket Ground. Кроме того, неподалеку расположены следующие важные объекты: Museum of Somerset. Отель предлагает 44 номеров, где установлены проекционные ТВ-панели. К услугам гостей сад, где можно отдохнуть и насладиться красивым видом. 1. Tregenna Castle, Великобритания Цена: $352 за ночьОтель Tregenna Castle Estate Hotel расположен в городе Сент-Айвс, что делает его одним из лучших мест пребывания в городе. Отель Tregenna Castle Estate Hotel гордится удобным расположением, современными удобствами в каждом номере и превосходным сервисом. В каждом номере есть следующие удобства: номера для некурящих, ежедневная газета, телевизор, ванна, душ, отдельный душ и ванная, мини-бар.