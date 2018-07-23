Суд не стал досрочно лишать полномочий депутата Бочкарева

Нижегородский областной суд, 11 июля рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры , оставил в силе решение Нижегородского районного суда, который отказал административному истцу в признании незаконным бездействия законодательного собрания, отклонившего прокурорские требования досрочно лишить депутатских полномочий Александра Бочкарева . Решение суда вступило в силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Законодательное собрание Нижегородской области не стало лишать мандата Александра Бочкарева по требованию прокуратуры. И она обратилась с административным иском в суд.

20 марта, рассмотрев материалы дела, судья Ирина Бжезовская встала на сторону областного парламента.

Как следует из обнародованного решения суда, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев участвовал в открытии социального рынка «Рынок Народный» в Севастополе . В видеоматериале, имеющемся в сети Интернет, господин Бочкарев рекламирует данную торговую точку, представляясь как руководитель компании-инвестора, а также как глава российского холдинга, занимающегося производством хлеба и оптовой торговлей сахарным песком, в который входят сельскохозяйственные компании и три рынка. В ходе съемок Бочкарев рассказывал об организации торговли на «Рынке Народный», о принципах ценообразования товаров, рекламировал низкие цены и рассказывал о преимуществах торговли на нем.

Депутат пояснил прокуратуре, что он находился в служебных командировках в Севастополе как руководитель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по развитию предпринимательства, торговли и туризма с целью развития партнерских взаимоотношений между регионами, обмена опытом по организации торговли, посещения торговых площадок. Однако по факту в служебные командировки не направлялся.

В связи с вышеизложенным административный истец считает, что осуществлявший свои полномочия на профессиональной постоянной основе депутат Бочкарев в рабочее время находился при открытии социального рынка «Рынок Народный», единственным учредителем которого является его мать Нина Бочкарева.

По установленному нарушению прокуратура области внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием досрочно прекратить депутатские полномочия Бочкарева. Материалами дела подтверждается, что в заксобрании для рассмотрения представления состоялось заседание комиссии. Она посчитала, что в связи с отсутствием объяснения Бочкарева, находящегося под домашним арестом, выводы прокуратуры о нарушении депутатом запрета заниматься предпринимательской деятельностью могут быть подтверждены в судебном порядке. Комиссия решила, что требование прокурора о принятии конкретных мер по устранению имеющихся нарушений антикоррупционного законодательства надлежит считать исполненным, поскольку заксобрание удовлетворило заявление Александра Бочкарева, отказавшегося от полномочий руководителя фракции партии «Справедливая Россия» на профессиональной постоянной основе.

Суд пришел к выводу, что доводы прокуратуры неубедительны и заксбрание действовало в соответствии с законом. Суд посчитал, что видеозапись, исследованная в заседании видеозаписи, не является основанием для лишения Бочкарева депутатских полномочий, поскольку отсутствуют достоверные сведения, подтверждающие, что депутатзанимался бизнесом.

Кроме того, из материалов дела следует, что Бочкарев находился Севастополе не в рабочее время и не при исполнении полномочий депутата на постоянной профессиональной основе, так как по решению совета Законодательного собрания Нижегородской области в деятельности областного парламента на тот момент был установлен перерыв.