Религиозные праздники 24 июля

Святая равноапостольная княгиня Ольга, во святом крещении Елена

Княгиня Ольга, после гибели мужа, Киевского князя Игоря, с 945 до 962 года правившая Русью, первой из русских правителей приняла христианство.

Дату ее рождения летописи не сообщают, зато из поздней Степенной книги известно, что скончалась она в возрасте около 80 лет.

Согласно «Повести временных лет», родом она была из Пскова , незнатного рода «от языка варяжска». Замуж за Игоря Рюриковича была выдана еще подростком, а в 945 году, когда князь Игорь погиб от рук древлян, осталась вдовой с трехлетним наследником Киевского престола Святославом на руках и 2 года практически выполняла функции главнокомандующего, подавляя сопротивление убийц мужа и подчиняя Киеву их земли.

Она была фактической правительницей Киевской Руси и до совершеннолетия Святослава, и после — сыну, проводившему большую часть времени в военных походах, заниматься управлением государством было некогда.

Княгиня приняла крещение, хотя и дружина, и народ при ней оставались язычниками. Согласно большинству источников, она крестилась в Константинополе осенью 957 года, и крестили ее, вероятно, Роман II, сын и соправитель императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. Вряд ли это решение было у княгини спонтанным, во всяком случае, христиане в Киеве в ее время были, о чем свидетельствует упоминание соборной церкви Ильи пророка в русско-византийском договоре 944 года, и познакомиться с их верой она вполне могла. В крещении Ольга получила новое имя — Елена, в честь матери императора Константина I.

Вернувшись в Киев, она попробовала обратить в свою новую веру и Святополка, но тот остался равнодушен, «но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем». Однако разница в мировоззрении не мешала князю по-прежнему передоверять матери управление государством, отправляясь в бесконечные военные экспедиции.

В 968 году, когда печенеги впервые совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. Вернувшийся из похода на Болгарию князь снял осаду, но в новый поход мать его не пустила. Предчувствуя скорую кончину, она остановила сына словами: «Когда похоронишь меня — отправляйся, куда захочешь». И завещала не совершать по ней тризны, а похоронить ее по-христиански.

Монах Иаков в сочинении XI века «Память и похвала князю рускому Володимеру» сообщает точную дату смерти Ольги — 11 июля 969 года. Похоронили ее по христианскому обряду. А уже в княжение Ярополка (970-978) ее стали почитать как святую, а в 1007 году ее внук князь Владимир перенес ее мощи в Киевскую Десятинную церковь.

А в 1547 году княгиню официально стали именовать равноапостольной — таких в христианской истории среди святых женщин, кроме нее, всего пять: Мария Магдалина , первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена и просветительница Грузии Нина.

Память святой равноапостольной Ольги чтят и православные — 24 июля (по григорианскому календарю), и католики — 11 июля (по юлианскому).