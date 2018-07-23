В Балаково вслед за Саратовым могут повысить проездной тариф на общественном транспорте 

Жители Балаково Саратовской области опасаются, что местные власти также поднимут стоимость проезда в троллейбусах и автобусах. Дабы развеять или подтвердить эти доводы, журналисты поинтересовались на постоянно действующем совещании у главы Балаковского района Александра Соловьева.
Чиновник начал с того, что высказался о жалобах перевозчиков, о возросших издержках на топливо. Соловьев дал понять, что повышение стоимости проезда вполне вероятно, но решение будет приниматься совместно с депутатами. Об этом сообщает «Балаково 24».
Напомним, с 1 августа в Саратове с 17 до 23 рублей вырастет цена билета на трамвай и троллейбус. Такое решение приняли на последнем заседании Саратовской городской думы. Основные мотивировки — неизменность стоимости тарифа с 2015 года и рост издержек на электроэнергию, запасные части, заработные платы.