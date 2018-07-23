В Балаково вслед за Саратовым могут повысить проездной тариф на общественном транспорте

Жители Балаково Саратовской области опасаются, что местные власти также поднимут стоимость проезда в троллейбусах и автобусах. Дабы развеять или подтвердить эти доводы, журналисты поинтересовались на постоянно действующем совещании у главы Балаковского района Александра Соловьева

Чиновник начал с того, что высказался о жалобах перевозчиков, о возросших издержках на топливо. Соловьев дал понять, что повышение стоимости проезда вполне вероятно, но решение будет приниматься совместно с депутатами. Об этом сообщает «Балаково 24».