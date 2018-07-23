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64% продуктов в социальных учреждениях Тверской области не безопасны для здоровья
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64% продуктов в социальных учреждениях Тверской области не безопасны для здоровья 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области. За полгода на территории 26 районов Твери и области в 50 бюджетных учреждениях были отобраны 264 пробы молочной продукции, 2 пробы мясной продукции, 1 проба рыбной продукции для исследований на показатели качества, безопасности и фальсификации.
В результате проведенных лабораторных исследований 2 пробы мясной и 170 проб молочной продукции или 64% от общего количества, признаны небезопасными и фальсифицированными.
Из них 39 проб молока, 43 пробы масла сливочного, 33 пробы творога, 1 проба творожного продукта, 24 пробы сыра, 22 пробы сметаны, 8 проб кефира и 2 пробы мясо говядина.
Пробы были отобраны в социальных бюджетных учреждениях: 8 детских садах, 3 школах, 20 районных и городских больницах, 3 детских санаториях, 3 детских домах-интернатах, 3 комплексных социальных центрах, 8 домах-интернатах для инвалидов и престарелых и психоневрологических интернатах.
Из 19 проб, отобранных для проведения исследований на показатели безопасности, 10 случаях обнаружено превышение микробиологических показателей (БГКП (колиформы)), в 6 случаях обнаружены пищевые добавки (нитрат калия (Е252), нитрат натрия (Е25), в 3 случаях выявлено превышение массовой доли консервантов.
В 64 пробах молочной продукции выявлено несоответствие по физико-химическим показателям: в 15 образцах снижена массовая доля жира, в 49 снижена массовая доля белка.
В 126 случаях фальсифицированной и небезопасной была признана продукция 28 производителей, в 45 случаях выявлено несоответствие жирно-кислотного состава жировой фазы продукта (фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения), в 20 выявлено наличие в составе продукта сухого молока, не указанного производителем на этикетке, в 76 обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (Бета-ситостерин, Кампестерин, Сигмастерин).
Предприятиями-производителями некачественной продукции стали три организации, расположенные на территории Тверской области (АО «ТМК „Тверца“, ИП Кузнецов А. С., ОАО „Молоко“), а также 27 организаций, расположенные на территории г. Москвы, г. Пензы, Р. Кабардино-Балкария, Р. Карелия, г. Санкт-Петербург, г. Пятигорск, Московской, Ивановской, Самарской, Курской, Смоленской, Ростовской и Орловской областей.
Помимо предписаний о прекращении действия деклараций, в отношении недобросовестных производителей Тверской области Управлением организованы внеплановые документарные проверки.
По результатам проверок к нарушителям (АО „ТМК „Тверца“ и ИП Кузнецов А. С.) приняты меры административного наказания, а именно: составлено 2 протокола по ч. 1 ст. 14.43, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений, вынесено 2 постановления, наложено административных штрафов на сумму 70 000 рублей.
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