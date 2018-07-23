Неудачно поплавали: на Дону за три дня спасли из воды восемь человек

Отдых у воды едва не закончился трагедией для восьми человек Ростовской области за минувшую пятницу и выходные помощь спасателей потребовалась восьми отдыхающим у воды людям. ЧП случились в разных районах региона. — В ночь с 19 на 20 июля два участника фестиваля «Струны души» в станице Романовской решили искупаться в Дону . 19 и 20-летние пловцы начали тонуть и звать на помощь. Молодых людей на спасательном катере доставили на берег, — сообщили в пресс-службе Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах. Утром 21 июля в Багаевской 40-летний мужчина прыгнул с 30-метровой высоты в воду. Добраться до берега не смог. Сотрудники диспетчерской службы вызвали спасателей, которые и помогли мужчине выбраться. Днем 22 июля спасатели заметили в районе железнодорожной станции в Аксае мужчину, который плыл по судовому ходу. Караван из нескольких барж двигался на горе-пловца. 31-летнего жителя Красносулинского района от неминуемой гибели отделяли около 40 метров, которые баржи могли преодолеть за пару минут. К счастью, спасатели успели помочь мужчине и на катере доставить его на берег. В этот же день ЧП случилось в городе Пролетарске . Спасатель наблюдал за обстановкой на реке Чепрак и заметил пустой матрац. Как выяснилось, 27-летний хозяин матраца во время отдыха упал в воду и не смог выбраться. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли мужчину и доставили на берег. Вечером в воскресенье в хуторе Колузаево Азовского района спасатели заметили мужчину, которые с трудом плыл, то и дело с головой ныряя под воду. К счастью, ему успели помочь и доставить на берег, куда вызвали и родственников тонувшего. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в этом году количество несчастных случаев на воде снизилось на 22%.