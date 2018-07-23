Ещё
Первый маршрут для инвалидов и мам с колясками появится в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Первый маршрут для инвалидов и мам с колясками появится в Ижевске 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
Отдельный участок с собственной разметкой, по мнению представителей Центра социального продюсирования Журавейник и проекта Особая красота, должен помочь людям с различными ограничениями не бояться выйти из дома.
Как авторы проекта видят развитие желтых линий в Ижевске? И где появится первый маршрут?
Мешать не будут
Авторы идеи привели пример прогулочных маршрутов в Перми, они выделены зеленым и красным цветами.
Зеленая рассказывает про историческую часть города, красная о великих людях региона, человеческих и любовных историях известных горожан, живших в прошлом веке. Эти линии начерчены прямо на брусчатке и никому не мешают, как наши велодорожки, рассказывает руководитель Центра социального продюсирования Журавейник Ольга Чиркова.
Именно эти маршруты и послужили идеей создания пеших маршрутов в Ижевске для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.
Кстати, маршруты уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне. Длина их до 5 километров. Чаще всего их делают тематическими. Например, по самым ключевым объектам города, которые рассказывают об истории города. При этом авторы социальных проектов обращают внимание на состояние пандусов, бордюров, решеток на ливневках и так далее.
По словам Ольги Чирковой, пеший прогулочный маршрут для инвалидов необходим, потому что до сих пор в городе есть ограничения, которые испытывают в повседневной жизни колясочники или люди с белой тростью.
Фото: Андрей Романов Где и когда будет реализован проект?
Сейчас проект уже получил поддержку со стороны городских властей и депутата Госдумы России от Удмуртии Валерия Бузилова. Первая встреча инициативной группы прошла в июле 2018 года.
Кстати, в сентябре этого в Удмуртии пройдут Парадельфийские игры, поэтому авторы хотят, чтобы прогулочные маршруты соответствовали стандартам.
Мы решили сделать желтый маршрут, а по нему нанести зеленые стрелки. Полоса будет сообщать о том, что это прогулочный маршрут, и на нем нет преград. Человек на коляске сможет гулять здесь спокойно даже один, без дополнительного сопровождения, отметила Ольга Чиркова.
Первый путь откроется по набережной пруда в Ижевске, где можно увидеть памятник Дерябину, главное здание корпуса Оружейного завода и так далее. К созданию первой экскурсии для людей с инвалидностью присоединились юные журналисты Журавейника и девушки из проекта Особая красота. IZHLIFE отправил запрос в администрацию города с просьбой рассказать о планах, сроках по ее нанесению и на каких улицах она может появиться в дальнейшем.
Izhlife: последние новости
Бывший начальник управления благоустройства и транспорта Ижевска прокомментировал свой уход Дебаты кандидатов на пост главы Ижевска пройдут в Медиагруппе «Центр» Ижевск без главы: как отсутствие градоначальника отразилось на городском хозяйстве?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли96
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России64
Корабли НАТО зашли в Одессу95
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение