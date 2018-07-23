Первый маршрут для инвалидов и мам с колясками появится в Ижевске

Отдельный участок с собственной разметкой, по мнению представителей Центра социального продюсирования Журавейник и проекта Особая красота, должен помочь людям с различными ограничениями не бояться выйти из дома.

Как авторы проекта видят развитие желтых линий в Ижевске ? И где появится первый маршрут?

Мешать не будут

Авторы идеи привели пример прогулочных маршрутов в Перми , они выделены зеленым и красным цветами.

Зеленая рассказывает про историческую часть города, красная о великих людях региона, человеческих и любовных историях известных горожан, живших в прошлом веке. Эти линии начерчены прямо на брусчатке и никому не мешают, как наши велодорожки, рассказывает руководитель Центра социального продюсирования Журавейник Ольга Чиркова

Именно эти маршруты и послужили идеей создания пеших маршрутов в Ижевске для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

Санкт-Петербурге, Кстати, маршруты уже открыты в Москве Коломне . Длина их до 5 километров. Чаще всего их делают тематическими. Например, по самым ключевым объектам города, которые рассказывают об истории города. При этом авторы социальных проектов обращают внимание на состояние пандусов, бордюров, решеток на ливневках и так далее.

По словам Ольги Чирковой, пеший прогулочный маршрут для инвалидов необходим, потому что до сих пор в городе есть ограничения, которые испытывают в повседневной жизни колясочники или люди с белой тростью.

Фото: Андрей Романов Где и когда будет реализован проект?

Сейчас проект уже получил поддержку со стороны городских властей и депутата Госдумы России от Удмуртии Валерия Бузилова . Первая встреча инициативной группы прошла в июле 2018 года.

Кстати, в сентябре этого в Удмуртии пройдут Парадельфийские игры, поэтому авторы хотят, чтобы прогулочные маршруты соответствовали стандартам.

Мы решили сделать желтый маршрут, а по нему нанести зеленые стрелки. Полоса будет сообщать о том, что это прогулочный маршрут, и на нем нет преград. Человек на коляске сможет гулять здесь спокойно даже один, без дополнительного сопровождения, отметила Ольга Чиркова.

Первый путь откроется по набережной пруда в Ижевске, где можно увидеть памятник Дерябину, главное здание корпуса Оружейного завода и так далее. К созданию первой экскурсии для людей с инвалидностью присоединились юные журналисты Журавейника и девушки из проекта Особая красота. IZHLIFE отправил запрос в администрацию города с просьбой рассказать о планах, сроках по ее нанесению и на каких улицах она может появиться в дальнейшем.