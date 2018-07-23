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Флагманские смартфоны получат 48-мегапиксельные камеры
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Флагманские смартфоны получат 48-мегапиксельные камеры 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Sony анонсировала самый мощный датчик изображения для мобильных устройств на рынке — IMX586. 1/2-дюймовый 48-мегапиксельный сенсор характеризуется размером пикселя в 0,8 микрометра. Датчик позволяет получать фотографии разрешением 8000х6000 точек. При этом есть возможность вести серийную съемку на скорости 30 кадров в секунду.
Если говорить о видео, то можно снимать в 4K (4096х2160 точек) со скоростью 90 кадров в секунду, в Full HD (1920х1080 пикселей) со скоростью 240 кадров в секунду или в HD (1280х720 точек) со скоростью 480 кадров в секунду. Поставки новинки начнутся уже в сентябре этого года, а первые смартфоны с 48-мегапиксельными камерами, вероятнее всего, появятся в начале 2019-го.
Источник: Sony
Фото: Sony
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