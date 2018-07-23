Ремонт пройдет в здании научно-практического центра медицинской радиологии 1938 г. постройки в ЦАО

Ремонт пройдет в здании научно-практического центра медицинской радиологии 1938 г. постройки в Таганском районе, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт здания ГБУЗ „Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ“ по адресу: 3-й Крутицкий пер., д. 16, Таганский район, Центральный административный округ Москвы », — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, согласована проектная документация на проведение капитального ремонта четырехэтажного здания научно-практического центра медицинской радиологии в Таганском районе, построенного в 1938 г.

«Ремонтные работы в центре предусматривают установку гидроизоляции подвала, восстановительный ремонт цоколя, устройство наружной теплоизоляции фасадов с последующим восстановлением декора, утепление чердачного перекрытия и ремонт входных групп. Кроме того, предполагается замена навеса над входом в подвал, слуховых окон, ограждений кровли, наружных и внутренних дверных и оконных блоков, а также внутренних перегородок. В рамках капитального ремонта запланировано обновление отделки стен, потолков и полов, а также устройство защитных экранов на приборах отопления в процедурных», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что проектом предполагается ремонт помещений, включающий в себя устройство подвесного потолка, покрытие стен водоэмульсионной краской и замену напольного покрытия на ламинат в коридоре, лекционном зале, конференц-зале, учебных классах и кабинетах сотрудников, а также в комнате отдыха, архиве, лифтовых холлах и холле на первом этаже. Кроме того, замена внутренней отделки предусматривается в кабинах дирекции центра, технических помещениях, уборных и рентген-кабинете.