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«Эколос-проектстрой» устроит очистные сооружения ливневой канализации в Хворостянке
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

«Эколос-проектстрой» устроит очистные сооружения ливневой канализации в Хворостянке 

Волга Ньюс 1 час назад
Компания обязуется завершить работы до 20 декабря 2018 года. На это ей выделят 17,7 млн руб. из районного бюджета.
Согласно аукционной документации, гарантия на стеклопластиковое оборудование составит пять лет, на насосное оборудование — 24 месяца.
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