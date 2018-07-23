«Эколос-проектстрой» устроит очистные сооружения ливневой канализации в Хворостянке

Компания обязуется завершить работы до 20 декабря 2018 года. На это ей выделят 17,7 млн руб. из районного бюджета.

Согласно аукционной документации, гарантия на стеклопластиковое оборудование составит пять лет, на насосное оборудование — 24 месяца.