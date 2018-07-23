Установлена ​​связь между диабетом и риском рака

Фото: Flickr / bodytelУстановлена ​​связь между диабетом и риском ракаДиабет и рак — есть ли связь?

Сахарный диабет и рак связаны каким-то образом и это не новая идея, но она никогда ранее не была подтверждена. Теперь в крупном новом исследовании сделан твердый вывод: диабет повышает риск развития рака у человека. Исследования показывают, что диагноз сахарного диабета подвергает человека повышенному риску развития различных видов рака.

Великобританию, Китай, Австралию и Авторы нового исследования проанализировали данные, собранные 47 учеными из разных стран мира, включая США Японию , и это лишь некоторые из них, подтверждающие, что диабет повышает риск развития рака. Ученые отмечают, что женщины с диабетом особенно страдают. По-видимому, они более подвержены воздействию злокачественных опухолей, чем мужчины.

Материалы и методы обследования

Результаты этого глобального обзора, который оценивал данные, связанные со здоровьем почти 20 миллионов людей — обсуждаются в статье, опубликованной в настоящее время в журнале Diabetologia. Обзор был проведен исследователями во главе с Тошиаки Окумой (Toshiaki Ohkuma) из Института глобального здоровья Джорджа в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее , Австралия (University of Oxford in the U. K., and Johns Hopkins University).

Результаты научной работы

Доктор Окума c соавторами обнаружили не только то, что диабет — как тип 1, так и тип 2 — подвергают людей риску развития определенных видов рака, но также и этот риск намного выше у женщин, чем у мужчин.

Женщины с диабетом на 27% больше склонны к развитию рака, по сравнению со здоровыми женщинами. В отличие от этого, мужчины с диабетом на 19% чаще подвержены развитию рака, чем здоровые мужчины. В частности, в отличие от мужчин с сахарным диабетом, у женщин с этим заболеванием риск развития рака почки на 11% выше, а также на 15% выше риск развития лейкемии.

Одним из исключений был рак печени, который преобладал у мужчин с диабетом на 12% выше, чем у женщин с одинаковым метаболическим состоянием.

«Связь между диабетом и риском развития рака теперь прочно установлена», — сказал Тошиаки Окума. «Мы также впервые продемонстрировали, — добавляет он, — что женщины с диабетом более склонны к развитию любой формы рака и имеют значительно более высокий шанс развития рака почек, орального и желудочного рака и лейкемии».

Почему диабет повышает уязвимость к раку? Механизмы, которые приводят к этой предрасположенности, до сих пор плохо изучены. Тем не менее, некоторые исследователи утверждают, что чрезмерно высокие уровни сахара в крови могут повредить ДНК человека, тем самым повышая риск развития рака. И почему женщины, в частности, более подвержены риску, чем мужчины? Соавтор исследования Санне Петерс (Sanne Peters) считает, что это может быть связано с тем, что женщины живут в условиях преддиабета на 2 года дольше, чем мужчины в среднем, что может способствовать усугублению их уязвимости к раку.

«Все это, — продолжает она, — может в какой-то момент объяснить, почему женщины подвергаются большему риску развития рака. Но без каких-либо исследований мы не можем быть уверены».

Она призывает к более согласованным усилиям по расследованию корней этих различий по признаку пола.

Выводы

«Различия, которые мы обнаружили, не являются значительными и требуют решения», — подчеркивает Петерс.

«Чем больше мы занимаемся исследованиями по гендерным вопросам, тем больше мы обнаруживаем, что женщины не только не получают помощи, но также имеют очень разные факторы риска для целого ряда заболеваний, включая инсульт, сердечные заболевания и диабет».

Авторы другого исследования утверждают, что высокий индекс массы тела и сахарный диабет 2 типа связаны с раком печени.