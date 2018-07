Установлена ​​связь между диабетом и риском рака 

Фото: Flickr / bodytelУстановлена ​​связь между диабетом и риском ракаДиабет и рак — есть ли связь?

Сахарный диабет и рак связаны каким-то образом и это не новая идея, но она никогда ранее не была подтверждена. Теперь в крупном новом исследовании сделан твердый вывод: диабет повышает риск развития рака у человека. Исследования показывают, что диагноз сахарного диабета подвергает человека повышенному риску развития различных видов рака.

Материалы и методы обследования

Результаты этого глобального обзора, который оценивал данные, связанные со здоровьем почти 20 миллионов людей — обсуждаются в статье, опубликованной в настоящее время в журнале Diabetologia. Обзор был проведен исследователями во главе с Тошиаки Окумой (Toshiaki Ohkuma) из Института глобального здоровья Джорджа в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее , Австралия (University of Oxford in the U. K., and Johns Hopkins University).