Названа болезнь, повышающая риск развития любого типа рака

Великобритании и Группа исследователей из Австралии США проанализировала данные 20 миллионов людей из разных стран и пришла к выводу, что сахарный диабет повышает риск появления рака как у мужчин — на 19%, так и у женщин — на 27%.

Такая статистика обусловлена тем, что у представительниц слабого пола диабет может спровоцировать развитие опухоли в почках, полости рта, желудке, а также появление лейкемии. А вот мужчины больше перечисленных недугов, например, подвержены только онкологическим заболеваниям печени, пишет Diabetologia.

По словам доктора Санне Петерса из Оксфордского университета, женщины примерно на два года дольше страдают от преддиабетического состояния с нарушением толерантности к глюкозе.

— Связь между диабетом и риском развития рака теперь прочно установлена. Мы также впервые продемонстрировали, что женщины с диабетом более склонны к заболеванию любым типом рака, — говорит доктор Тошиаки Окума.

Кстати

Ранее в журнале Национального института рака США была опубликована статья о том, что недавно начавшийся диабет второго типа может быть ранним проявлением рака поджелудочной железы.