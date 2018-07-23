Познавательные музейные занятия проходят в музее-усадьбе Измайлово

Музей-заповедник «Коломенское — Измайлово — Люблино» подготовил для москвичей и гостей столицы ряд занимательных экскурсий.

«Исследуем Измайловский остров»

С помощью увлекательных творческих игровых заданий вы познакомитесь с удивительной многовековой историей Измайловского острова. Почувствуйте себя исследователями памятников прошлого!

175 руб. /чел. + входные билеты на экспозицию (50 руб. детский и 170 руб. взрослый)

«Путешествие по Измайловскому острову с путеводителем»

Приглашаем школьников и их родителей познакомиться с историей Измайловского острова вместе с очаровательным львом. Выполняя в командах различные задания детского игрового путеводителя, участники занятия узнают много нового и интересного.

219 р. /чел. Для учащихся 1-5 классы. Продолжительность 1 час 30 мин.

«Идет лето красное»

Эта встреча посвящена традициям летних праздников народного календаря — Троицы и Спасовок. В ходе занятия ребята играют в игры, издавна любимые на Руси, среди которых — горелки, лапта, городки, «гонка мяча по улице».

210 руб. Для учащихся 2-7 классов. Продолжительность 2 часа.

«По следам сказки»

Новое познавательное музейное занятие рассчитано на круг семейных посетителей с маленькими детьми. «Сказка» позволяет погрузить ребят в историю Измайловского острова, при этом вовлечь их в исследовательскую и творческую деятельность. По окончании занятия, каждый участник получает в награду раскраску.

290 руб. /чел. Для учащихся начальных классов. Продолжительность 1 час 30 мин.

Группа от 5 до 30 человек.

Подробная информация и запись по телефону: 8 (499) 614-20-83 E-mail: elenakolomenskoe@mail.ru Сайт музея: www.mgomz.ru, раздел «Измайлово» (http://mgomz.ru/izmailovo)

Адрес: ст. м. Партизанская городок им. Баумана, д.2, стр. 14