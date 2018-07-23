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Познавательные музейные занятия проходят в музее-усадьбе Измайлово
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Познавательные музейные занятия проходят в музее-усадьбе Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Музей-заповедник «Коломенское — Измайлово — Люблино» подготовил для москвичей и гостей столицы ряд занимательных экскурсий.
«Исследуем Измайловский остров»
С помощью увлекательных творческих игровых заданий вы познакомитесь с удивительной многовековой историей Измайловского острова. Почувствуйте себя исследователями памятников прошлого!
175 руб. /чел. + входные билеты на экспозицию (50 руб. детский и 170 руб. взрослый)
«Путешествие по Измайловскому острову с путеводителем»
Приглашаем школьников и их родителей познакомиться с историей Измайловского острова вместе с очаровательным львом. Выполняя в командах различные задания детского игрового путеводителя, участники занятия узнают много нового и интересного.
219 р. /чел. Для учащихся 1-5 классы. Продолжительность 1 час 30 мин.
«Идет лето красное»
Эта встреча посвящена традициям летних праздников народного календаря — Троицы и Спасовок. В ходе занятия ребята играют в игры, издавна любимые на Руси, среди которых — горелки, лапта, городки, «гонка мяча по улице».
210 руб. Для учащихся 2-7 классов. Продолжительность 2 часа.
«По следам сказки»
Новое познавательное музейное занятие рассчитано на круг семейных посетителей с маленькими детьми. «Сказка» позволяет погрузить ребят в историю Измайловского острова, при этом вовлечь их в исследовательскую и творческую деятельность. По окончании занятия, каждый участник получает в награду раскраску.
290 руб. /чел. Для учащихся начальных классов. Продолжительность 1 час 30 мин.
Группа от 5 до 30 человек.
Подробная информация и запись по телефону: 8 (499) 614-20-83  E-mail: elenakolomenskoe@mail.ru  Сайт музея: www.mgomz.ru, раздел «Измайлово» (http://mgomz.ru/izmailovo)
Адрес: ст. м. Партизанская городок им. Баумана, д.2, стр. 14
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