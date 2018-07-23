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В Измайлове прошел «Вагончик добра»
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Измайлове прошел «Вагончик добра» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Благотворительная акция по сбору корма для животных из приютов традиционно прошла возле станции метро «Первомайская».
«Вагончик добра» приехал в минувшую субботу утром на площадку между двумя входами в метро на станцию «Первомайская». Благотворительный фонд «Котодетки» провел здесь уже одиннадцатую акцию «Вагончик добра» по сбору корма для животных из приютов.
Волонтеры собирали корм, пеленки и наполнители. Все собранные подарки будут направлены в муниципальные и частные приюты Москвы и Московской области. В 16 таких приютах содержится более десяти тысяч животных.
Летом животные особенно, по словам организаторов, нуждаются в помощи. Многие волонтеры, которые посещают приюты, разъезжаются в отпуска и помощь животным заметно сокращается. Эта летняя акция призвана помочь питомцам приютов пережить трудный и тоскливый период.
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