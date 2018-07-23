В Измайлове прошел «Вагончик добра»

Благотворительная акция по сбору корма для животных из приютов традиционно прошла возле станции метро «Первомайская».

«Вагончик добра» приехал в минувшую субботу утром на площадку между двумя входами в метро на станцию «Первомайская». Благотворительный фонд «Котодетки» провел здесь уже одиннадцатую акцию «Вагончик добра» по сбору корма для животных из приютов.

Волонтеры собирали корм, пеленки и наполнители. Все собранные подарки будут направлены в муниципальные и частные приюты Москвы Московской области . В 16 таких приютах содержится более десяти тысяч животных.

Летом животные особенно, по словам организаторов, нуждаются в помощи. Многие волонтеры, которые посещают приюты, разъезжаются в отпуска и помощь животным заметно сокращается. Эта летняя акция призвана помочь питомцам приютов пережить трудный и тоскливый период.