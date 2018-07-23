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В переулке Доломановском на месяц ограничат движение
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В переулке Доломановском на месяц ограничат движение 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону на пересечении переулка Доломановского и улицы Красноармейской начиная с завтрашнего дня, 24 июля, будет ограничено движение. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации. Изменения будут действовать до конца лета — до 30 августа и связаны с проведением работ по модернизации участка теплотрассы.
Также напоминаем, что с сегодняшнего дня, 23 июля, и вплоть до 19 августа будет ограничено движение автомобилей по бульвару Комарова и проспекту Космонавтов. Причина — организация парковки и благоустройство территории на проспекте Космонавтов.
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