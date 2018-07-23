В Ленинском районе чиновники прикрыли стихийные рынки

В Ленинском районе на прошлой неделе сотрудники отдела торговли и бытового обслуживания администрации проверили стихийные рынки на безопасность.

Как сообщили «Новостям Саратова» в мэрии, в рейд чиновники вышли вместе с представителями управления потребительского рынка и защиты прав потребителей.

—В общей сложности контролеры проверили 15 адресных мест, по которым наиболее часто осуществляется незаконная торговля. В результате рейда составили 4 протокола. В черный список попали стихийные базары на ул. Гвардейская, просп. Строителей.

Было ликвидировано 7 уличных торговых точек, расположенных по ул. им. академика Антонова, Тархова, а также у остановки общественного транспорта 3-я Дачная.