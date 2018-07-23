Ещё
В Ленинском районе чиновники прикрыли стихийные рынки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Ленинском районе чиновники прикрыли стихийные рынки 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Ленинском районе на прошлой неделе сотрудники отдела торговли и бытового обслуживания администрации проверили стихийные рынки на безопасность.
Как сообщили «Новостям Саратова» в мэрии, в рейд чиновники вышли вместе с представителями управления потребительского рынка и защиты прав потребителей.
—В общей сложности контролеры проверили 15 адресных мест, по которым наиболее часто осуществляется незаконная торговля. В результате рейда составили 4 протокола. В черный список попали стихийные базары на ул. Гвардейская, просп. Строителей.
Было ликвидировано 7 уличных торговых точек, расположенных по ул. им. академика Антонова, Тархова, а также у остановки общественного транспорта 3-я Дачная.
Новости Саратова: последние новости
SOS! Саратов уходит под воду. Фоторепортаж Мама погибшего под колесами в Саратове ребенка: «Больше нет моего мальчика…» Две улицы Саратова остались без холодной воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам130
Украина приготовилась перехватывать российские корабли97
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор128
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России67
Корабли НАТО зашли в Одессу99
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение