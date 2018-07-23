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В Сети появились кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск»
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В Сети появились кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Опубликованы кадры пуска крылатой ракеты с атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота «Томск».
Запуск осуществили в акватории Охотского моря. В ходе учений ракета поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника. Цель располагалась на расстоянии около 150 километров от подлодки.
В маневрах также были задействованы истребители МиГ-31, беспилотники морской авиации Тихоокеанского флота и около десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.
В 2017 году экипаж К-150 «Томск» был объявлен лучшим в нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели по итогам первенства на приз Главнокомандующего ВМФ.
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