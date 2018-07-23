В Алтайском крае за полгода ввод нового жилья увеличился в 1,7 раза

БАРНАУЛ , 23 июля. / ТАСС /. Объемы ввода нового жилья в Алтайском крае за шесть месяцев 2018 года увеличились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 400 тыс. кв. м. Как ожидается, по итогам года в регионе будет введено порядка 650 тыс. кв. м жилья, сообщил в понедельник на пресс-конференции врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев

"Ввод жилья за первые шесть месяцев составил 400 тыс. кв. м — в 1,7 раза увеличение к первому полугодию 2017 года. По году оцениваем, что общий объем составит порядка 650 тыс. кв. м. Думаю, мы сможем выдерживать рост в 5-10% в ближайшие годы, но роста на 30%, как это было до 2014 года, наверное, не будет", — сказал Гилев.

По его словам, строительная отрасль в крае «работает на грани рентабельности». Ее работу осложняют несколько факторов. К примеру, изменения законодательства в сфере долевого строительства — с этого года ужесточаются требования к использованию средств дольщиков. Осложняет ситуацию и невысокий спрос на жилье.

Как пояснил Иван Гилев, в Алтайском крае за последние два-три года цены на жилье упали на 5-8%. На первичном рынке они снизились с 43 тыс. рублей до 40 тыс. за кв. м, на вторичном — с 46 до 42 тыс. рублей.