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В Алтайском крае за полгода ввод нового жилья увеличился в 1,7 раза
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В Алтайском крае за полгода ввод нового жилья увеличился в 1,7 раза 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Объемы ввода нового жилья в Алтайском крае за шесть месяцев 2018 года увеличились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 400 тыс. кв. м. Как ожидается, по итогам года в регионе будет введено порядка 650 тыс. кв. м жилья, сообщил в понедельник на пресс-конференции врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев.
"Ввод жилья за первые шесть месяцев составил 400 тыс. кв. м — в 1,7 раза увеличение к первому полугодию 2017 года. По году оцениваем, что общий объем составит порядка 650 тыс. кв. м. Думаю, мы сможем выдерживать рост в 5-10% в ближайшие годы, но роста на 30%, как это было до 2014 года, наверное, не будет", — сказал Гилев.
По его словам, строительная отрасль в крае «работает на грани рентабельности». Ее работу осложняют несколько факторов. К примеру, изменения законодательства в сфере долевого строительства — с этого года ужесточаются требования к использованию средств дольщиков. Осложняет ситуацию и невысокий спрос на жилье.
Как пояснил Иван Гилев, в Алтайском крае за последние два-три года цены на жилье упали на 5-8%. На первичном рынке они снизились с 43 тыс. рублей до 40 тыс. за кв. м, на вторичном — с 46 до 42 тыс. рублей.
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