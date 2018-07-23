Аудиторы будут сообщать в налоговые органы информацию о россиянах 

Должностные лица налоговых органов смогут запрашивать у аудиторских организаций сведения о налогоплательщиках. Соответствующий закон Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам рекомендовал к принятию на пленарном заседании.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, предоставляющие право должностному лицу налогового органа требовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов информацию или документы о налогоплательщике, если гражданин вовремя не предоставил её самостоятельно.
Также вносятся поправки, меняющие порядок работы налоговых органов с документами, полученными от аудиторских организаций. При этом исключается возможность злоупотреблений и нарушений прав налогоплательщиков. Закон разработан для реализации рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по итогам обзора российского законодательства.