Аудиторы будут сообщать в налоговые органы информацию о россиянах

Должностные лица налоговых органов смогут запрашивать у аудиторских организаций сведения о налогоплательщиках. Соответствующий закон Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам рекомендовал к принятию на пленарном заседании.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, предоставляющие право должностному лицу налогового органа требовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов информацию или документы о налогоплательщике, если гражданин вовремя не предоставил её самостоятельно.