В Красноярском крае полицейские организовали тематическую площадку «300 лет российской полиции»

Сотрудники Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск при поддержке Общественного совета организовали площадку «300 лет российской полиции» на общегородском празднике.

Тематическая площадка посвящена юбилейной дате в истории российской полиции и стала частью празднования 62-й годовщины со дня образования Зеленогорска. Вниманию жителей и гостей города полицейские представили специальную технику, стоящую на вооружении местной полиции. Автомобили дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, мотоциклы, предоставленные коллегами из полка ДПС МУ МВД России «Красноярское» привлекли внимание не только детей, но и взрослых участников.

Ожидаемым и ярким на полицейской площадке стало показательное выступление служебных собак из Центра кинологической службы Главного управления МВД России по Красноярскому краю . Четвероногие полицейские продемонстрировали навыки в поиске взрывчатых веществ, выполнили команды, после чего дети и взрослые сделали совместное фото на память.

Получить оригинальный снимок посетители площадки смогли и у тематической фотозоны с изображением основателя российской полиции Петра I и стража порядка того времени.

Традиционно посетителей площадки встречал эксперт-криминалист, рассказывающий о содержимом служебного чемодана и основах дактилоскопии. Представители jтделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, а сотрудники кадрового подразделения довели информацию об имеющихся вакансиях и условиях трудоустройства в органы внутренних дел. Профилактическую работу с детьми провела инспектор ДПС, которая в игровой форме напомнила правила юным участникам дорожного движения.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних подготовили для ребят ребусы и загадки по основам безопасного поведения на улице и дома. Ребята с удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах, демонстрировали хороший уровень знаний, за что были поощрены сувенирной продукцией и сладостями.