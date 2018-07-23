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В Красноярском крае полицейские организовали тематическую площадку «300 лет российской полиции»
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В Красноярском крае полицейские организовали тематическую площадку «300 лет российской полиции» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск при поддержке Общественного совета организовали площадку «300 лет российской полиции» на общегородском празднике.
Тематическая площадка посвящена юбилейной дате в истории российской полиции и стала частью празднования 62-й годовщины со дня образования Зеленогорска. Вниманию жителей и гостей города полицейские представили специальную технику, стоящую на вооружении местной полиции. Автомобили дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, мотоциклы, предоставленные коллегами из полка ДПС МУ МВД России «Красноярское» привлекли внимание не только детей, но и взрослых участников.
Ожидаемым и ярким на полицейской площадке стало показательное выступление служебных собак из Центра кинологической службы Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Четвероногие полицейские продемонстрировали навыки в поиске взрывчатых веществ, выполнили команды, после чего дети и взрослые сделали совместное фото на память.
Получить оригинальный снимок посетители площадки смогли и у тематической фотозоны с изображением основателя российской полиции Петра I и стража порядка того времени.
Традиционно посетителей площадки встречал эксперт-криминалист, рассказывающий о содержимом служебного чемодана и основах дактилоскопии. Представители jтделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, а сотрудники кадрового подразделения довели информацию об имеющихся вакансиях и условиях трудоустройства в органы внутренних дел. Профилактическую работу с детьми провела инспектор ДПС, которая в игровой форме напомнила правила юным участникам дорожного движения.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних подготовили для ребят ребусы и загадки по основам безопасного поведения на улице и дома. Ребята с удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах, демонстрировали хороший уровень знаний, за что были поощрены сувенирной продукцией и сладостями.
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