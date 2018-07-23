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Новая разработка Ростеха позволит создавать суперкомпьютеры в домашних условиях
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Новая разработка Ростеха позволит создавать суперкомпьютеры в домашних условиях 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех сообщил о разработке следующего поколения коммуникационной сети «Ангара», позволяющей объединять любые компьютеры с поддержкой PCI Express в мощные вычислительные кластеры. По сравнению с предшественницей, обмен данными в новой «Ангаре» будет в три раза быстрее, что значительно повысит скорость суперкомпьютерных вычислений.
«Ангара» способна объединять в единую суперкомпьютерную сеть от нескольких единиц до десятков тысяч вычислительных машин. Оборудование позволяет любому предприятию или научному учреждению создать собственный вычислительный кластер для сложных научных и промышленных расчетов, центров обработки и хранения данных. Разработку ведет «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех).
Сеть «Ангара» второго поколения позволит при помощи стандартных медных или оптических кабелей объединять в кластеры серверы и обычные рабочие станции. Этот процесс сможет выполнить любой подготовленный пользователь. Коммуникационная задержка при передаче данных между вычислительными узлами составит всего 0,85 мкс.
Новая разработка даст толчок развитию суперкомпьютерных технологий в стране, а также отечественной науки и промышленности в целом. Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех
«Сегодня в России находится не более 3% суперкомпьютерных систем от общемирового количества. При этом их вычислительные ресурсы крайне востребованы: сложные расчеты требуются для научных исследований, обучения сложных нейронных сетей, обработки больших объемов данных, моделирования характеристик новых изделий промышленных предприятий и многого другого. За счет значительной себестоимости вычислительных систем и высоких эксплуатационных затрат, машинное время суперкомпьютеров стоит дорого. Наша разработка решает эту проблему, позволяя, к примеру, небольшим лабораториям и конструкторским бюро объединять вычислительные мощности своих рабочих станций в единый кластер и проводить нужные вычисления самостоятельно. Таким образом, новая разработка даст толчок развитию суперкомпьютерных технологий в стране, а также отечественной науки и промышленности в целом», — комментирует директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.
Сетевое оборудование «Ангара» применяется для создания суперкомпьютеров всех классов производительности, необходимых для выполнения сложных научных, инженерных и промышленных расчетов. Сеть «Ангара» также может являться основой ЦОДов, систем хранения данных, программно-аппаратных комплексов для работы с большими данными. Высокая отказоустойчивость «Ангары» позволяет применять ее во встраиваемых вычислительных системах на борту авиационных комплексов.
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