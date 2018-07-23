Закон о торговле онлайн коснется и автомобильной сферы

В третьем чтении, Государственная Дума РФ приняла законопроект касательно интернет-агрегаторов. Согласно нового документа, к участникам интернет-бизнеса будут предъявляться более строгие требования.

В частности, в новом законе предусмотрено полное возмещение стоимости товара приобретенного у интернет-агрегатора, если последний не соответствует описанию.

Вероятно, придется изучить закон и участникам интернет-рынка по услугам такси и каршеринга.

Также входит в моду предоставление обзора автоновинок в интернет-шоу-румах.

России осуществляют продажи в том числе через сайты автодилеров такие автобренды, как Renault и Nissan.

Также в обсуждаемом законе прописаны ситуации, когда продавцу (агрегатору, оказывающему услуги) придется возвратить полученные средства в течении 10 дней. В данном случае идет речь о ситуации, когда услуга не предоставлена вовремя, или товар не предоставлен в условленные сроки.

В законе четко прописан сам термин «агрегатор» и вся необходимая информация, которую тот должен предоставить клиентам.