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Закон о торговле онлайн коснется и автомобильной сферы
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Закон о торговле онлайн коснется и автомобильной сферы 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В третьем чтении, Государственная Дума РФ приняла законопроект касательно интернет-агрегаторов. Согласно нового документа, к участникам интернет-бизнеса будут предъявляться более строгие требования.
В частности, в новом законе предусмотрено полное возмещение стоимости товара приобретенного у интернет-агрегатора, если последний не соответствует описанию.
Вероятно, придется изучить закон и участникам интернет-рынка по услугам такси и каршеринга.
Также входит в моду предоставление обзора автоновинок в интернет-шоу-румах.
В России осуществляют продажи в том числе через сайты автодилеров такие автобренды, как Renault и Nissan.
Также в обсуждаемом законе прописаны ситуации, когда продавцу (агрегатору, оказывающему услуги) придется возвратить полученные средства в течении 10 дней. В данном случае идет речь о ситуации, когда услуга не предоставлена вовремя, или товар не предоставлен в условленные сроки.
В законе четко прописан сам термин «агрегатор» и вся необходимая информация, которую тот должен предоставить клиентам.
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