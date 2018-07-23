Североуральцы организуют митинг из-за проишествия с водой

Замученные прошлой безводной неделей североуральцы собираются провести митинг из-за случившегося ЧП. Уведомление о намерении провести массовую акцию пришло в администрацию города сегодня утром, сообщает газета «Наше слово в каждый дом. Североуральск ».

Напомним, 16 июля на реке Калья близ Североуральска произошел обвал, из-за чего водопроводная вода стала непригодной для употребления не только в пищу, но и для бытовых нужд. МЧС настоятельно попросили не пить воду из-под крана, из-за чего жителям пришлось искать другие пути добычи воды. В итоге, вся бутилированная вода в магазинах была мигом раскуплена, у колонок стояли очереди, а выдача воды, организованная спасателями и администрацией города, проходила с большими проблемами. Так, многие североуральцы жаловались, что им выдавали всего по 2 литра на человека, предъявившего удостоверение личности. При этом главный научный консультант Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Юрий Рахманин сказал нашему корреспонденту, что 3 литра на человека — это необходимый минимум, особенно, во время ЧП.

По официальным данным, последствия обвала на реке ликвидированы в эту субботу, но местным жителям пить воду по-прежнему не советуют. По данным, предоставленным пресс-службой администрации Североуральского ГО, цветность воды уже пришла в норму, но ее мутность в разных районах превышает в 3-4 раза. Также сообщается, что сегодня пока продолжится выдача бутилированной воды в нескольких частях города Североуральска и на пунктах ближайших поселков.

Также отметим, что сейчас в Североуральском ГО есть риск возникновения эпидемии гепатита. Сейчас Роспотребнадзор , региональный минздрав и власти города решают этот вопрос.

Несмотря на то, что власти пытаются выкручиваться из ситуации, как только возможно, они могут не избежать праведного народного гнева, который североуральцы, возможно, выразят на митинге. Как пишет газета «Наше слово в каждый дом», его проведение планирует на 4 августа, в следующую субботу, но пока акция не согласована с администрацией. Предполагается, что в митинге будут участвовать около 200 человек. Тем не менее, есть предположения насчет цели акции: возможно, митингующие выступят за отставку мэра Североуральска Василия Матюшенко, который не соизволил вернуться из отпуска, когда в его городе произошло ЧП.