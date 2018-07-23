Племенной птицеводческий завод в Сергиево‑Посадском районе оштрафовали на 600 тыс. руб

За повторное невыполнение предписаний Россельхознадзора на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Московской области племенной птицеводческий завод «Конкурсный» в Сергиево-Посадском районе наказали на 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В июне 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям была проведена проверка по выполнению ранее выданных предписаний в отношении племенного птицеводческого завода «Конкурсный» (ФГУП ППЗ «Конкурсный»), собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 139,4 гектара, расположенных в Сергиево-Посадском районе Московской области.

«В результате проверки было установлено, что предписания управления в установленный срок не выполнены. Собственником не исполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», — говорится в сообщении.

В июле 2018 года решением мирового суда ФГУП ППЗ «Конкурсный» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 600 тысяч рублей.