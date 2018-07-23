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Племенной птицеводческий завод в Сергиево‑Посадском районе оштрафовали на 600 тыс. руб
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Племенной птицеводческий завод в Сергиево‑Посадском районе оштрафовали на 600 тыс. руб 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За повторное невыполнение предписаний Россельхознадзора на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Московской области племенной птицеводческий завод «Конкурсный» в Сергиево-Посадском районе наказали на 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В июне 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка по выполнению ранее выданных предписаний в отношении племенного птицеводческого завода «Конкурсный» (ФГУП ППЗ «Конкурсный»), собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 139,4 гектара, расположенных в Сергиево-Посадском районе Московской области.
«В результате проверки было установлено, что предписания управления в установленный срок не выполнены. Собственником не исполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», — говорится в сообщении.
В июле 2018 года решением мирового суда ФГУП ППЗ «Конкурсный» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 600 тысяч рублей.
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