Кабмин посчитал, сколько будем отдыхать в 2019

Министры определились, какие выходные следующего года будут сдвинуты в производственном календаре. Соответствующий проект Постановления уже подготовлен.

Так первомайские праздники растянутся на целых пять дней благодаря переносу выходных с 5 и 6 января.

Отмечать день победы можно будет с четверга по воскресение за счет субботы, на которую попадает 23 февраля.

Всего отдыхать в грядущем году предстоит 118 дней, а работать — 247.

Новогодние каникулы объявлены с 30 декабря по 8 января.

Чествовать защитников отечества будут в обычный двухдневный уикенд.

Начиная с 8 марта, отдых растянется на три дня, так же — со 2 ноября.

А к 12 июня выходных не прибавится.