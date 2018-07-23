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Кабмин посчитал, сколько будем отдыхать в 2019
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Кабмин посчитал, сколько будем отдыхать в 2019 

Время бухгалтера 1 час назад
Министры определились, какие выходные следующего года будут сдвинуты в производственном календаре. Соответствующий проект Постановления уже подготовлен.
Так первомайские праздники растянутся на целых пять дней благодаря переносу выходных с 5 и 6 января.
Отмечать день победы можно будет с четверга по воскресение за счет субботы, на которую попадает 23 февраля.
Всего отдыхать в грядущем году предстоит 118 дней, а работать — 247.
Новогодние каникулы объявлены с 30 декабря по 8 января.
Чествовать защитников отечества будут в обычный двухдневный уикенд.
Начиная с 8 марта, отдых растянется на три дня, так же — со 2 ноября.
А к 12 июня выходных не прибавится.
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