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Волонтеры-медики отметили лучших добровольцев
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Волонтеры-медики отметили лучших добровольцев 

РИА Новости 48 минут назад
22 июля на «Территории смыслов на Клязьме» начал работу III Всероссийский форум волонтеров-медиков. Его участниками стали 500 медицинских добровольцев из 74 регионов страны, которые приехали на смену «Поколение доброй воли».
Лучшие добровольцы, которые развивают медицинское добровольчество в регионах России, получили грамоты и благодарственные письма всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Также были отмечены партнеры движения: Росмолодежь, АВЦ, Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ, дирекция всероссийского форума «Территория смыслов на Клязьме», сообщает пресс-служба движения.
"Из успешного молодежного стартапа волонтеры-медики превратились в огромную федеральную организацию, которую знают в каждом регионе, которая взаимодействует со всеми медицинскими вузами, с сотнями больниц и объединяет тысячи добровольцев", — отметил директор Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ Георгий Надарейшвили.
Председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев заявил, что гордится быть частью команды волонтеров-медиков. «Вы ярчайший пример того, как государство и общество могут объединиться и вместе решать социальные задачи, в частности в сфере здравоохранения», — сказал он.
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова сообщила, что в 2018 году Росмолодежь выделила субсидию на развитие ВОД «Волонтеры-медики», и заверила, что движению и в дальнейшем будут оказывать поддержку.
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