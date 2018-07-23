Как коньячный король Николаев втянул «дочку» ВЭБа в офшорный скандал

Коньячный король Александр Николаев вместе со своим подельником Михаилом Мовшевичем опять стали фигурантами громкого скандала. На этот раз они могут быть связаны с уголовным делом, касающимся махинаций с участием ООО «АСАП ТК» и дочерней компании Внешэкономбанка . Об этом информирует «Версия».

«Дочка» Внешэкономбанка « ВЭБ-лизинг » не так давно сменила руководящий состав. Вновь пришедшие на должности руководители, как и полагается, инициировали внутренний аудит для выявления возможных нарушений. По результатам этого аудита было направлено заявление в полицию.

Как сообщает РБК, экс-директор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев подозревается в причастности к махинациям на сотни миллионов рублей. А вместе с ним — его заместитель Алексей Сичинава и еще несколько их бывших коллег.

Основной задачей правоохранительных органов на сегодняшний момент является поиск документальных подтверждений связи бывших топ-менеджеров с офшорными компаниями, на которых оседали денежные средства.

Установлено, что «ВЭБ-лизинг» заключил несколько лет назад трехсторонние лизинговые контракты с ООО «Дельта», ООО «Сигма» и ООО «Гамма», по которым эти фирмы должны были получить от крупнейшего московского таксомоторного парка ООО «АСАП ТК» автомобили на общую сумму 298 миллионов рублей.

Однако спустя некоторое время все контрагенты внезапно перестали осуществлять выплаты. Всего было выплачено 55 миллионов рублей.

Проверка в «ВЭБ-лизинге» установила, что стоимость автомобилей была завышена как минимум в два раза. А «Новая газета» указала на то, что формальным владельцем «АСАП ТК» является сейшельская офшорная компания «Авендейл Ресорсиз Инк». При этом, если верить неформальным источникам, конечными бенефициарами сейшельского офшора являются именно Александр Николаев и Михаил Мовшевич, которые ранее уже были замечены в реализации таких схем по отмыванию денег через цепочку подставных компаний.

Пару лет назад Николаев и Мовшевич предстали перед судом после того, как МИ ФНС России подала в суд на их компанию «Альянс-1892», производящую коньяк. Тогда подозрения у налоговой вызвали закупки коньячного спирта, которые осуществлялись по завышенным ценам через офшорные фирмы «Пуатье» ( Кипр ) и «Буассон» (Сейшельские острова). Проблема заключалась в том, что у производителя этого сырья французской фирмы S. A. Tessendier & Fils можно было его приобретать значительно дешевле, однако «коньячные короли» почему-то выбрали дорогой и непрозрачный вариант.

Суд Николаев и Мошевич проиграли, но наказания особого не понесли. Будем надеяться, что на этот раз все необходимые связи будут идентифицированы, и виновные окажутся за решеткой