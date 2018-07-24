Жителей района пригласили посетить книжную выставку в библиотеке

В Российской государственной библиотеке для слепых 6 августа откроют книжную выставку.

Экспозиция будет посвящена творчеству поэта Василия Лебедева-Кумача.

Гости выставки смогут познакомиться со стихотворениями автора, на которые были написаны популярные песни в Советском Союзе 1930-х — 1940-х годов.

Именно поэзия Василия Лебедева-Кумача звучит в знаменитой композиции «Священная война». Это произведение стало известным в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова.

Отметим, что посетить выставку можно до 31 августа.