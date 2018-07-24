Ещё
Жителей района пригласили посетить книжную выставку в библиотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей района пригласили посетить книжную выставку в библиотеке 

Управа района Мещанский города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Российской государственной библиотеке для слепых 6 августа откроют книжную выставку.
Экспозиция будет посвящена творчеству поэта Василия Лебедева-Кумача.
Гости выставки смогут познакомиться со стихотворениями автора, на которые были написаны популярные песни в Советском Союзе 1930-х — 1940-х годов.
Именно поэзия Василия Лебедева-Кумача звучит в знаменитой композиции «Священная война». Это произведение стало известным в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова.
Отметим, что посетить выставку можно до 31 августа.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Столичный Росреестр проводит дополнительные консультации Почти 130 тысяч книг москвичи забрали из библиотек в рамках городской акции Московские судебные приставы-исполнители взыскали со строительной компании неустойку и компенсацию морального вреда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет151
Россиян лишат желания иметь валюту73
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками92
Тяжелобольная Терехова не может говорить10
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест120
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение