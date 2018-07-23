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Мастер-класс «Путешествие в Тилимилитрямдию» проведут в Кузьминках
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Мастер-класс «Путешествие в Тилимилитрямдию» проведут в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 24 июля, в «Зеленой школе мельника Кузьмы» на природной территории «Кузьминки-Люблино» для юных участников состоится мастер-класс «Путешествие в Тилимилитрямдию». Он станет частью занятия «Небесные кружева».
Как сообщили в пресс-службе «Мосприроды», дети сделают утреннюю зарядку, услышат лекцию с презентацией «Узнай погоду по виду облаков» и посмотрят мультфильм «Трям! Здравствуйте!».
Участие бесплатное для всех посетителей в возрасте от 5 до 12 лет. Начало в 11.00.
Мероприятие состоится в вольерном комплексе по адресу ул. Кузьминская, д. 10. (ис)
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